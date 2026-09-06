Samsung dolaďuje zástupce Galaxy A18 4G

Samsung Galaxy A18 4G | Zdroj: Android Headlines4
Společnost Samsung se v nejbližší možné době postará o oživení modelové řady Galaxy A. Připravovaný zástupce nesoucí název Galaxy A18 4G bude primárně určen pro méně náročné zákazníky. Pokud dojde k mezigeneračnímu srovnání, tak stejně jako jsme psali před rokem, tak jihokorejský gigant ani protentokrát nemá připravené žádné větší množství změn.
Opět do počtu
Přední část podle nejnovějšího úniku nabídne 6,7palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Jeho ochranu zajistí sklo Gorilla Glass Victus. Samozřejmostí bude výraznější rámeček včetně základního „Waterdrop“ výřezu pro selfie kamerku. Vnitřní sestavu složí z čipsetu Helio G99 od MediaTeku, který doplní 4GB operační paměť RAM.
U interní paměti bude kromě 128GB úložiště také nově k dispozici větší 256GB varianta. Obě verze získají slot pro paměťovou microSD kartu. Zadní stranu by měl zabrat 5 000mAh článek baterie s technologií rychlého 25W nabíjení a celkem tři objektivy fotoaparátu (50 + 5 + 2 MPx). Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit certifikaci odolnosti IP64, síťový standard Wi-Fi 5 a funkci Bluetooth 5.3.
Do oficiálního prodeje mají poslat tři barevné možnosti (černá, modrá, stříbrná) za cenu v přepočtu od 7 259 Kč. Za výraznějším zdražením se údajně nejvíce podepíše aktuální situace na trhu s čipy.
Zdroje: androidheadlines.com, gsmarena.com, gizmochina.com
Komentáře
Martin Jeřábek6. 9. 2026, 16:34
Nula změn a navýšení ceny.
Přemysl Vaculík6. 9. 2026, 16:43
To bude nějakou chvíli menší trend u levnějších kousků.
Martin Jeřábek6. 9. 2026, 17:17
Jo tohle bude šílené.
Přemysl Vaculík6. 9. 2026, 19:50
Na druhou stranu, třeba zmizí absolutně levné mobily, co vydrží jen chvíli a jsou bez aktualizací.