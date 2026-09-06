Samsung dolaďuje zástupce Galaxy A18 4G

• 6. 9. 2026#Android #Smartphony
Samsung dolaďuje zástupce Galaxy A18 4G

Samsung Galaxy A18 4G | Zdroj: Android Headlines

4

Společnost Samsung se v nejbližší možné době postará o oživení modelové řady Galaxy A. Připravovaný zástupce nesoucí název Galaxy A18 4G bude primárně určen pro méně náročné zákazníky. Pokud dojde k mezigeneračnímu srovnání, tak stejně jako jsme psali před rokem, tak jihokorejský gigant ani protentokrát nemá připravené žádné větší množství změn.

Opět do počtu

Přední část podle nejnovějšího úniku nabídne 6,7palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Jeho ochranu zajistí sklo Gorilla Glass Victus. Samozřejmostí bude výraznější rámeček včetně základního „Waterdrop“ výřezu pro selfie kamerku. Vnitřní sestavu složí z čipsetu Helio G99 od MediaTeku, který doplní 4GB operační paměť RAM.

Samsung Galaxy A18 4G 42 Samsung Galaxy A18 4G 41

Samsung Galaxy A18 4G | Zdroj: Android Headlines

U interní paměti bude kromě 128GB úložiště také nově k dispozici větší 256GB varianta. Obě verze získají slot pro paměťovou microSD kartu. Zadní stranu by měl zabrat 5 000mAh článek baterie s technologií rychlého 25W nabíjení a celkem tři objektivy fotoaparátu (50 + 5 + 2 MPx). Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit certifikaci odolnosti IP64, síťový standard Wi-Fi 5 a funkci Bluetooth 5.3.

Do oficiálního prodeje mají poslat tři barevné možnosti (černá, modrá, stříbrná) za cenu v přepočtu od 7 259 Kč. Za výraznějším zdražením se údajně nejvíce podepíše aktuální situace na trhu s čipy.

Samsung Galaxy A18 4G 2 Samsung Galaxy A18 4G 3

Samsung Galaxy A18 4G | Zdroj: Android Headlines

Zdroje: androidheadlines.com, gsmarena.com, gizmochina.com

Konec anonymních VPN v Evropě? Drsná pravidla přicházejí 🔒

💡ANKETA: Zvedáte v dnešní době ještě neznámá telefonní čísla?

Načítání...

Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Martin Jeřábek

👑6. 9. 2026, 16:34

Nula změn a navýšení ceny.

Přemysl Vaculík

VIP6. 9. 2026, 16:43

To bude nějakou chvíli menší trend u levnějších kousků.

Martin Jeřábek

👑6. 9. 2026, 17:17

Jo tohle bude šílené.

Přemysl Vaculík

VIP6. 9. 2026, 19:50

Na druhou stranu, třeba zmizí absolutně levné mobily, co vydrží jen chvíli a jsou bez aktualizací.

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim