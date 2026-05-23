Nové Realme Watch S5: Vylepšený design s důrazem na sport a dlouhou výdrž

• 23. 5. 2026#Příslušenství
Zdroj: Realme

Realme sem tam představí i chytré hodinky, ale na svém kontě ještě nemá model s kompletním systémem Wear OS. To se nemění ani s dnešní novinkou Realme Watch S5.

Slušný základ?

Novinka přichází po několika měsících po uvedení Realme Watch 5 a Realme Watch S5 nejsou jen nějakou upravenou verzí. Nabízí se rozhodně originálnější design, byť tedy chybí například NFC. Lákají zejména na jednodušší design a tři tlačítka. Spodní je pro sportovní funkce, prostřední slouží pro návrat na ciferník nebo menu, horní je pak pro aktivaci AI funkcí.

Zdroj: Realme

Realme Watch S5 podporují přes 110 sportovních režimů a dobrou zprávou je, že je zde podpora pro 5 satelitních pozičních systémů. Displej podporuje stále zobrazování informací a jeho jas dosahuje na 1500 nitů. Samozřejmě se jedná o AMOLED panel s úhlopříčkou 1,43 palců. Na jedno nabití mají zvládnout i 20 dnů používání.

Mezi funkcemi najdete měření tepu a okysličení krve. Nechybí monitorování spánku a také stresu. Realme Watch S5 mají nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 1750 Kč. Za tuto cenu se zřejmě objeví i na evropském trhu.

Zdroj: fonearena.com

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

