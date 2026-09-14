Blackview Zeno 6 Pro si vypůjčil design iPhonu

• 14. 9. 2026#Android #Ostatní
Blackview Zeno 6 Pro si vypůjčil design iPhonu

Blackview Zeno 6 Pro | Zdroj: Blackview

K poměrně odvážnému kroku se odhodlala značka Blackview. Čínský výrobce u svého nejnovějšího tabletu s názvem Zeno 6 Pro použil jeden designový prvek z posledních dvou řad iPhonu Pro. V každém případě jde o velmi líbivé zařízení, které navíc nabídne konkurenceschopnou výbavu. Jediný otazník zatím visí nad konečnou prodejní cenou.

Nabízí hodně

Přední stranu z převážné části zabírá kvalitní 11palcový displej s 2,3K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Na videohovory využijete přední 8MPx kamerku. O hlavní výkon se stará čipová sada Snapdragon 4 Gen 2 od Qualcommu, přičemž zájemci mohou vybírat ze dvou paměťových variant (8+256 GB, 12+256 GB).

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Blackview Zeno 6 Pro | Zdroj: Blackview

Ke všemu interní paměť lze rozšířit paměťovou microSD kartou (až 2 TB). Díky virtuální paměti RAM se dá dostat na celkovou hodnotu 32/48 GB dle zvolené konfigurace. Ostrůvek pro fotoaparáty v zadní části jednoznačně připomíná iPhone od Applu a nese dva objektivy, kde hlavní slovo má základní 13MPx snímač.

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Blackview Zeno 6 Pro | Zdroj: Blackview

Za pozornost také stojí obyčejný LED blesk a k tomu ještě druhé větší campingové světlo ve tvaru kroužku. Výdrž tabletu udává 8 300mAh článek baterie s technologií rychlého 18W nabíjení. Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 16 pod rozhraním Doke OS 5.0. Seznam uzavírají dva 2W reproduktory a podpora SIM karet.

Přestože zatím neznáme cenovku, tak na výběr budou dvě barevné verze (černá, modrá). Dokonce prodejní balení má obsahovat bezdrátovou klávesnici, bezdrátovou myš a dotykové pero.

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Blackview Zeno 6 Pro | Zdroj: Blackview

Zdroje: blackview.hk, gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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