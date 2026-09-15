Apple prodlužuje bezplatné zkušební období pro satelitní připojení na iPhonech

Zdroj: GPT
Apple spustil podporu satelitní komunikace pod názvem Tíseň SOS v roce 2022 společně s uvedením iPhonu 14. Pokud se uživatel ocitne v oblasti bez mobilního signálu a Wi-Fi a spojení s tísňovou linkou selže, může iPhone nabídnout komunikaci přes satelitní připojení. Přes satelitní spojení dokáže rovněž komunikovat i služba Najít, která umí lokalizovat zařízení pomocí GPS.
Apple i nadále poskytne satelitní připojení zdarma
Komunikace přes satelitní spojení neprobíhá jako hlasový hovor, ale jako textová komunikace. Uživatel nejprve odpoví na pár otázek týkajících se krizové situace a iPhone následně odešle informace do záchranného střediska. Satelitní komunikace je zároveň propojená s funkcí Detekce nehody a detekce pádu. Pokud kompatibilní iPhone, nebo Apple Watch zaznamenají vážnou událost a uživatel nebude reagovat, může zařízení oznámení odeslat záchranným složkám přes satelit.
Ani dnes není funkce Tíseň SOS dostupná v České republice. Mezi podporované země patří Andora, Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Francie, Německo, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, Lucembursko, Mexiko, Nizozemsko, Nový Zéland, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko, Spojené království a USA. Apple geografickou dostupnost i nadále rozšiřuje, ale u nás si prozatím musíme počkat.
S uvedením iPhone 18 Apple nenápadně oznámil i prodloužení bezplatného poskytnutí satelitního připojení pro iPhony 14, 15 a 16. Podle dostupných informací by bezplatné prodloužení satelitní komunikace mělo fungovat minimálně další rok. Podmínkou je, že iPhony musely být aktivované před datem 9. září 2026. Jedná se již o třetí prodloužení bezplatného období pro iPhone 14. Apple uvádí že tuto službu prozatím stále poskytuje v rámci bezplatného zkušebního období, nicméně prozatím nesdělil, jak bude zpoplatněna po konci tohoto období.
Zdroje: gsmarena.com, apple.com
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