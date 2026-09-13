watchOS 27 přichází bez tří zavedených funkcí. Zmizí vysílačka, změní se chování digitální korunky.

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Aktualizace na nejnovější systém pro chytré hodinky Apple Watch – watchOS 27 přináší řadu novinek. Současně se ale s několika dosavadními funkcemi budeme muset rozloučit. Je otázkou, jak tuto změnu přijmou uživatelé, pro mnohé z nich to může být krok zpět.
Apple Watch přichází o pár funkcí
Apple ve watchOS 27 odstraňuje aplikaci Vysílačka, změní chování dvojitého stisknutí korunky digitální korunky – Digital Crown a klasickou nabídku aplikací nahradí novou dynamickou obrazovkou. První „obětí“ watchOS 27 je aplikace Vysílačka. Apple ji vytvořil pro rychlou komunikaci mezi dvěma uživateli Apple Watch. V podstatě fungovala podobně jako klasická vysílačka. Uživatel stiskl tlačítko, namluvil zprávu a druhá strana ji okamžitě slyšela. S příchodem watchOS 27 aplikace z hodinek zmizí a prozatím není oficiální náhrada.
Dvojité stisknutí Digital Crown už nepřepíná aplikace
Druhá změna se týká multitaskingu. Dosud šlo dvojitým rychlým stisknutím korunky Digital Crown přepínat mezi naposledy používanými aplikacemi. Prakticky tak bylo možné rychle přejít například z právě otevřené aplikace zpět do té předchozí. Ve watchOS 27 tato možnost mizí.
Dvojité stisknutí korunky nyní provede stejnou akci jako jedno stisknutí. Pro hodinky, které mají jen minimum fyzických ovládacích prvků, jde o poměrně citelný zásah.
Klasickou nabídku aplikací nahrazuje dynamická mřížka
Mění se také jedna z nejzákladnějších funkcí korunky Digital Crown. Od první generace systému watchOS stisknutím korunky aktivovalo přechod z domovského ciferníku nabídku všech nainstalovaných aplikací. watchOS 27 místo ní jako první zobrazí novou dynamickou mřížku. Ta obsahuje pět aplikací, které systém s pomocí Siri vyhodnotí jako relevantní, samotnou aplikaci Siri a tlačítko pro otevření kompletní nabídky.
K seznamu všech aplikací se tedy uživatel stále dostane, ale musí udělat jeden krok navíc. Může klepnout na příslušnou ikonu nebo otočit korunkou Digital Crown. Apple zde zřejmě počítá s tím, že většina lidí na Apple Watch používá jen několik aplikací. Větší ikony mohou být zároveň pohodlnější na ovládání. Pro uživatele zvyklé rychle otevírat konkrétní aplikace z kompletní nabídky ale může být nový systém naopak pomalejší.
Zdroj: 9to5mac.com
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