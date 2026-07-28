Apple vydává iOS 26.6 a iPadOS 26.6: Předzvěst příchodu iOS 27

Zdroj: Dotekomanie.cz
Aktuálně se finišují přípravy na vydání nové verze systému iOS. Již nyní si můžete nainstalovat beta verzi. Mezitím Apple aktualizuje stávající stabilní variantu iOS 26, respektive vydá iOS 26.6 a iPadOS 26.6.
Veřejné beta verze iOS 27 a dalších systémů jsou zde
iOS 26.6 a iPadOS 26.6
Skoro by se dalo říci, že se jedná o poslední aktualizaci této generace systému, ale předpokládáme, že ještě dojde k vydání drobnějších variant, třeba 26.6.1 a podobně. I tak by se následující větší aktualizace měla nést označení 27. Apple jako obvykle není moc konkrétní, co se týče změn a novinek, ale ve své podstatě jde hlavně o opravy bezpečnostních chyb a vyladění stability.
I tak je zde jedna změna, co se týče Spotlightu. Dochází k úpravě indexace, což by mělo mít kladný dopad na rychlost vyhledávání, ale uživatelé to asi nepostřehnou. Spíše jde o přípravu na iOS 27, aby následná indexace neprobíhala až příliš dlouho. Apple to dělá kvůli nové Siri.
Bylo také přidáno jedno nové upozornění. Jakmile dosáhnete limitu počtu blokovaných kontaktů, tak vám o tom zařízení dá vědět. Dříve to nedělalo a prostě jste nevěděli, proč nelze další kontakt zablokovat. Více novinek nebylo zatím objeveno, ale vypadá to, že iOS a iPadOS 26.6 je o přípravě na iOS 27.
Zdroj: 9to5mac.com
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