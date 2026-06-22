Amazfit uvádí Helio Strap Pro: minimalistický tracker bez měsíčních poplatků

Zdroj: Amazfit
Mít zařízení, které jen monitoruje fyzickou aktivitu a nemá displej, se stává zřejmě populárnější. Google například představil svou verzi v podobě Fitbit Air (recenze). V podstatě se jedná o náramek se sadou senzorů bez displeje. Nejedná se o nějaký úplné nový koncept. Společnost Amazfit uvedla svou první verzi před rokem a nyní přichází s Helio Strap Pro.
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Amazfit Helio Strap Pro
Podle názvu byste asi usoudili, že se jedná o vylepšenou loňskou verzi, ale v tomto případě náleží označení Helio Strap Pro dvěma zařízením. Ty se jmenují Helio Core Motion HR a Helio Core Motion Waist. To první je určené pro zápěstí nebo na paži, to druhé pro pás. K tomu je také příslušenství v podobě klipu a řemínku navíc pro paži.
Tento celý set slouží pro monitorování fyzické aktivity, sportovních výkonů a je zde také přímá podpora pro HYROX. Zařízení jsou si v mnohém podobná, ale Helio Core Motion HR má navíc teplotní senzor. I tak se liší výdrž na jedno nabití. Helio Core Motion HR má zvládnout 11 dnů, zatímco Helio Core Motion Waist až 44 dnů.
Tento set podporuje skrze aplikaci služby jako Strava, Apple Health, Google Fit, TrainingPeaks, Runna, adidas Running, komoot a Relive. Amazfit se chlubí i tím, že zde není jakékoliv předplatné, což je nesporná výhoda oproti Fitbit Air a Whoop, kde se právě nabízí. Celý set Helio Strap Pro má nastavenou cenu na 199,99 dolarů, což je v přepočtu přibližně 4 200 Kč bez daně a dalších poplatků. S největší pravděpodobností se později tato novinka objeví i na českém trhu.
Helio Core Motion HR
- senzory: BioTracker™ 6,0 PPG biometrický senzor (5PD + 2LED)
- akcelerometr
- gyroskop
- teplotní senzor (podpora monitorování teploty pokožky)
- geomagnetický senzor
- odolnost: 5 ATM
- konektivita: BLE 5.2
- rozměry a hmotnost: 33,96 × 24,29 × 9,63 mm, 11,4 g
- baterie a nabíjení: 232 mAh, výdrž při běžném používání až 11 dní, magnetická nabíječka, doba nabíjení ≤2 hodiny
- materiál těla: plast
- barva: Mercury Gray
- řemínek na zápěstí: Nylon, Olive Gray & Orange, šířka 22 mm, min. a max. rozměry zápěstí 145-205 mm
- páska na paži: Nylon, Charcoal Black
- vibrace: rotorový motor
Helio Core Motion Waist
- senzory: BioTracker™ 6,0 PPG biometrický senzor (5PD + 2LED)
- akcelerometr
- gyroskop
- geomagnetický senzor
- odolnost: 5 ATM
- konektivita: BLE 5.2
- rozměry a hmotnost: 33,96 × 24,29 × 9,63 mm, 10,7 g
- baterie a nabíjení: 232 mAh (jmenovitá hodnota), výdrž při běžném používání až 44 dní, magnetická nabíječka, doba nabíjení ≤2 hodiny
- materiál těla: plast
- barva: Black
- příslušenství (Helio Pro Clip): Liquid Silicone, Black
- vibrace: rotorový motor
Společné
- obsah balení: Helio Core Motion HR, Helio Core Motion Waist, Helio Pro Clip, řemínek na zápěstí, páska na paži, magnetická nabíjecí hlava (bez kabelu), návod k použití
Zdroj: fonearena.com
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