Výprodej příslušenství na Alza.cz: Slevy na klávesnice, myši i úložiště. Slevy až 60 %!

Výběr správného počítačového příslušenství zásadně ovlivňuje efektivitu práce i zážitek z hraní. Aktuální nabídka na Alza.cz přináší pestrý přehled slev napříč herními i kancelářskými klávesnicemi, myšmi, přenosnými úložišti i audio výbavou.
Herní klávesnice
Hráči ocení vysokou odezvu, mechanické či magnetické spínače, možnost hotswap výměny i odolné zpracování. Slevy zahrnují kompaktní turnajové modely i plnohodnotné herní periferie.
- GLORIOUS GMMK 3 100% Prebuilt Wired Black – US (-60 %)
- GLORIOUS GMMK 3 HE 75% Prebuilt Wired Black – US (-42 %)
- White Shark NAGAMAKI, červený SW, černá – US (-34 %)
- ASUS ROG Falcata (ROG HFX Magnetic V2 / PBT) – US (-30 %)
- YENKEE YKB 31 ODYSSEY Hotswap – US/US INTL (-29 %)
- YENKEE YKB 30 ODYSSEY Hotswap – US/US INTL (-29 %)
- Marvo WIRED Membrane keyboard K638 (-25 %)
- Hator Rockfall 3 TKL wireless, černá – US (-20 %)
- ASUS ROG Strix Morph 96 WL (ROG NX Snow V2) – US (-15 %)
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Kancelářské klávesnice
Při celodenní práci na počítači je prioritou tichý chod kláves, spolehlivá bezdrátová konektivita a ergonomické rozložení. V nabídce jsou modely optimalizované pro kancelářské prostředí i pro systém macOS.
- Eternico K200F Wireless černá – CZ/SK (-30 %)
- Trust PRIMO Illuminated Keyboard CZ/SK (-20 %)
- Logitech MX Keys S for Mac Pale Grey – CZ/SK (-15 %)
- Logitech MX Keys S for Mac Space Grey – CZ/SK (-15 %)
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Herní myši
Špičkové optické senzory, nízká hmotnost a rychlá bezdrátová odezva jsou klíčem k přesnému míření v akčních hrách. Zvýhodnění pokrývá oblíbené esportové konstrukce různých velikostí i designů.
- ASUS ROG Harpe Ace Mini Black (-41 %)
- Glorious Model D3 Wireless – Black (-35 %)
- ASUS ROG Harpe II Ace Black (-30 %)
- SteelSeries Aerox 3 WL Gen 2 – Ghost (-25 %)
- Razer DeathAdder V4 Pro – White (-20 %)
- ASUS ROG Keris II Origin – KJP (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Kancelářské a ergonomické myši
Pro pohodlnou administrativní práci a snížení únavy ruky slouží ergonomicky tvarované i klasické bezdrátové myši. Tyto periferie nabízejí spolehlivé duální připojení i úsporný provoz.
- Acer VERO mouse Black (-47 %)
- PORT CONNECT Expert, 2.4GHz a Bluetooth, USB-C, černá (-42 %)
- Trust VYRAN Ergonomic Multi-Wireless Hyperscroll Mouse Black (-15 %)
- LORGAR MSE90W, černá (-5 %)
- Další slevy najdete zde
Datová úložiště
Zálohování velkých souborů i rychlý přenos pracovních projektů usnadňují externí disky s moderním rozhraním USB 4.0 či USB-C a praktické kompaktní flash disky.
- ORICO S20 Portable SSD 512GB (-25 %)
- ORICO Portable SSD 2TB (-25 %)
- VERBATIM TurboMetal SSD USB 4.0 2TB (-23 %)
- ORICO MiniDock 1TB (-20 %)
- VERBATIM Pocket SSD 1TB černá/oranžová (-10 %)
- Kingston DataTraveler SE9 G3 512GB Dark Nickel (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Mezi dalšími zlevněnými produkty se nachází herní set XTRIKE ME CMX-410 Gaming Combo 4in1 – CZ (-25 %), praktický rozbočovač portů HyperDrive Flex 8 Port USB-C Hub, černý (-20 %), bezdrátový headset Fractal Design Scape Dark (-20 %) a aktivní stolní reproduktory ONKYO Creator Series GX-30ARC Black (-20 %).
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