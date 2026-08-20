Výprodej příslušenství na Alza.cz: Slevy na klávesnice, myši i úložiště. Slevy až 60 %! KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 20. 8. 2026#Ostatní
Výprodej příslušenství na Alza.cz: Slevy na klávesnice, myši i úložiště. Slevy až 60 %!

Výběr správného počítačového příslušenství zásadně ovlivňuje efektivitu práce i zážitek z hraní. Aktuální nabídka na Alza.cz přináší pestrý přehled slev napříč herními i kancelářskými klávesnicemi, myšmi, přenosnými úložišti i audio výbavou.

Herní klávesnice

Hráči ocení vysokou odezvu, mechanické či magnetické spínače, možnost hotswap výměny i odolné zpracování. Slevy zahrnují kompaktní turnajové modely i plnohodnotné herní periferie.

Kancelářské klávesnice

Při celodenní práci na počítači je prioritou tichý chod kláves, spolehlivá bezdrátová konektivita a ergonomické rozložení. V nabídce jsou modely optimalizované pro kancelářské prostředí i pro systém macOS.

Herní myši

Špičkové optické senzory, nízká hmotnost a rychlá bezdrátová odezva jsou klíčem k přesnému míření v akčních hrách. Zvýhodnění pokrývá oblíbené esportové konstrukce různých velikostí i designů.

Kancelářské a ergonomické myši

Pro pohodlnou administrativní práci a snížení únavy ruky slouží ergonomicky tvarované i klasické bezdrátové myši. Tyto periferie nabízejí spolehlivé duální připojení i úsporný provoz.

Datová úložiště

Zálohování velkých souborů i rychlý přenos pracovních projektů usnadňují externí disky s moderním rozhraním USB 4.0 či USB-C a praktické kompaktní flash disky.

Další zajímavé výběry

Mezi dalšími zlevněnými produkty se nachází herní set XTRIKE ME CMX-410 Gaming Combo 4in1 – CZ (-25 %), praktický rozbočovač portů HyperDrive Flex 8 Port USB-C Hub, černý (-20 %), bezdrátový headset Fractal Design Scape Dark (-20 %) a aktivní stolní reproduktory ONKYO Creator Series GX-30ARC Black (-20 %).

Kompletní nabídku zlevněného hardwaru, elektroniky a příslušenství naleznete přímo v internetovém obchodě Alza.cz, kde probíhají pravidelné akční nabídky napříč všemi technologickými kategoriemi.

Šílený Honor s gimbalem! 📸 Apple a Google bojují proti AI fake fotkám

💡ANKETA: Berete si telefon s sebou na záchod?

Načítání...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim