X mění strategii odměňování tvůrců: Za prosté sdílení obsahu už peníze nebudou

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Ve zkratce:
- Sociální síť X ukončí k 7. září program Creator Revenue Sharing pro odměňování tvůrců obsahu.
- Nový program Original Content Rewards zavádí přísnější podmínky zaměřené výhradně na podporu originální tvorby.
Sociální sítě mají designované funkce a služby tak, aby návštěvníci zůstali co nejdéle na platformě. Společnosti mají nejrůznější strategie a praktiky, ale asi jeden z nejúčinnějších postupů, je nalákání tvůrců obsahu, tedy i influencerů a aktivních uživatelů, kteří dokážou vytvořit diskuze. Ti jsou většinou aktivní na těch platformách, kde získávají finanční ohodnocení. X patří mezi takové sociální sítě, a to hlavně díky programu Creator Revenue Sharing. Ten ale končí.
Zaměřeno na originalitu
Samotný program Creator Revenue Sharing v podstatě odměňoval aktivní uživatele na X finančním ohodnocením. Vše je napojeno na počet zobrazení, a to i reklam. Mohli si tak přijít na nemalé odměny. X se ale rozhodlo, že Creator Revenue Sharing skončí. Už nyní nepřijímá nové přihlášky a stávající uživatelé jej budou mít dostupný do 7. září.
Nejde ale jen o ukončení. X současně nastartuje nový program, který se jmenuje Original Content Rewards. Ve své podstatě jde o podobnou věc, ale tentokrát jsou zde přísnější podmínky. Nebude stačit jen něco přesdílet, případně citovat něčí obsah s nějakým shrnutím a podobně. V rámci Original Content Rewards bude X odměňovat originální obsah, od textu, přes videa, až po jiné formy. I zde bude možné získat odměnu při přesdílení jiného příspěvku, ale bude nutné k tomu přidat další informace, tedy originální obsah. Nebude stačit jen prosté konstatování nebo shrnutí, případně emoji atd.
I zde jsou přísnější podmínky a kdokoliv, kdo bude žádat o zapojení do tohoto nového programu, musí splňovat tyto podmínky:
- být starší 18 let
- mít účet bez porušení pravidel
- mít alespoň 500 000 zobrazení od ověřených uživatelů za posledních 90 dní (zobrazení odpovědí se nezapočítávají)
- mít alespoň 500 ověřených sledujících
- mít aktivní předplatné X Premium, Premium+ nebo Premium Business
Podmínek je ještě více. Například se týkají i samotného obsahu, který je zveřejňován a také jakým způsobem.
Dalo by se skoro říci, že se jedná o celkem přirozený vývoj, jelikož obdobné změny se odehrávají na různých platformách. Například nedávno Youtube zvedl limit počtu zhlédnutí pro zapojení do jeho programu s odměnami. Je zde ale jeden rozdíl. Zatímco u Youtube platí nové přísnější podmínky jen pro nové žádosti, tak v případě X nikoliv.
Vzhledem k tomu, že původní program končí, tak všichni, co chtějí stále vydělávat na obsahu na X, tak budou muset požádat o zapojení do nového. Tedy budou muset splnit přísnější podmínky. Dá se tedy očekávat, že mnozí se do něj nedostanou, díky čemuž X ušetří. Případně bude moci lépe odměňovat tvůrce originálního obsahu.
Zdroje: help.x.com, help.x.com, engadget.com
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