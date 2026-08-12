Rok s AirPods Pro 3, jsou to opravdu ty nejlepší sluchátka? [recenze]

Airpods Pro 3; zdroj: Dotekománie
Apple AirPods Pro 3 nejsou žádná novinka, byly představeny už vloni na podzim. My je od té doby střídáme a zároveň používáme jako primární sluchátka. Jaké jsou naše dlouhodobé zkušenosti? Mají opravdu tak skvělý potlačení hluku? Vyplatí se pořídit i s jiným telefonem než s iPhone?
Konstrukce
Představování konstrukce sluchátek od Applu vezmu stručně, tolik novinek tu není. Stále se jedná o malou krabičku, která je dostupná jen v bílé barvě. Skoro si říkám, že je škoda, že tu nemáme i jiné barevné varianty.
Každopádně povrch je lesklý a snadno se poškrábe. Mně osobně to tolik nevadí, a radši obětuju pár škrábanců, ale na trhu existuje opravdu široké množství obalů.
Pokud chcete rozpoznat druhou a třetí generaci AirPods Pro, novější model nemá na přední straně vidět indikační LED diodu když nesvítí. Druhou novinkou je odebrání tlačítka pro párování. Nově stačí pro spárování otevřít pouzdro a poklepat na přední straně. Funguje to spolehlivě a pouzdro je tak zase o něco jednodušší.
Samotná sluchátka vypadají sice na první pohled stejně, ale nejsou úplně stejná. Největší změnou je nové akustické těsnění. Špunty jsou nyní částečně pěnové a tak méně propouští hluk. Na povrchu je stále silikon. Mimo to je v balení nově pět velikostí těchto špuntů (dříve byly čtyři).
Jak sedí nová generaci v uších? Je to opravdu trochu jiné, více vystupují z mých uší. U této generace je zase o něco důležitější najít si správnou velikost špuntu. Jakkoliv těsnění je díky této změně lepší, předchozí model AirPods Pro 2 mi možná přišel o maličko pohodlnější.
Ovládání
Ovládání je stále stejné. Probíhá stisknutím koncovky sluchátka, což doprovází jemná haptická odezva a zvuk. Toto řešení je za mě úplně ideální a mnohem lepší než kdysi klepání na sluchátko. V nastavení je pak možnost přizpůsobit jednotlivé akce.
Každé sluchátko pak může dělat jinou akci. Při dlouhém podržení lze buď vyvolat Siri a nebo měnit režim potlačení hluku. Zde je dokonce jako výchozí nastavení změna pouze mezi adaptivním tlumením a potlačením hluku. Lze však přidat i zcela transparentní režim.
Líbí se mi také možnost sluchátka využít jako spoušť fotoaparátu. Spousta funkcí bylo v mém případě nutné zapnout stejně jako tuto, po případné koupi tak doporučuji prozkoumat všechna nastavení v systému. Škoda že si neumí převzít nastavení předchozích AirPods Pro.
Potlačení hluku
Do letadla jsou naprosto perfektní. Absolvoval jsem s nimi několik letů včetně dálkových do Číny a míra tlumení je neuvěřitelná. Těžko se to popisuje a nechci říkat že budete mít úplně ticho, ale míra tlumení okolního hluku je vskutku výtečná.
To má ale samozřejmě i své stinné stránky. Pokud si tento režim s názvem potlačení hluku necháte aktivní i na ulici, je to hodně nebezpečné. Neslyšíte své okolí, auta a zkrátka skoro nic.
Naštěstí je zde adaptivní režim, který sice netlumí ruch a šum ve výchozím nastavení tak dokonale ale to je dobře. Skvěle se totiž hodí na běžné fungování a cestu třeba v MHD. Netlumí ani okolní hlášení což se hodí. Pokud si nicméně přejete lze adaptivní režim mírně upravit – na výběr jsou tři úrovně potlačení hluku.
Nakonec třetí režim poslechu je úplná propustnost. Tu jsem ale nikdy nepoužíval, jelikož adaptivní režim funguje velmi podobně. Jen jemně tlumí nežádoucí ruch na pozadí.
Automatické nastavení hlasitosti není úplně dokonalé občas to ztlumí/zesílí zvuk když to nechci vlastně a je mi to mírně nepříjemné.
V metru typicky to občas na můj vkus skáče až moc. Na stanici ztlumí až příliš a v tunelu naopak zase až moc zesílí. Neděje se to vždy, nicméně po pár týdnech jsem nakonec tuto funkci vypnul a jsem šťastnější.
Měření tepu je novinka právě této generace. Na samotném sluchátku je umístěn senzor pro měření a vy tak můžete jít běhat třeba jen s telefonem a sluchátky a přesto budete mít změřený tep. Osobně mám na běh ale radši chytré hodinky a tak mi nepřijde tato funkce tak užitečná. Nicméně veřím, že lidem bez hodinek se tato funkce může hodit.
Live translation
Vyzkoušel jsem také funkci živého překladu. Ta bohužel nepodporuje moc jazyků, čeština zde samozřejmě chybí. Najdete zde angličtinu, francouzštinu, čínštinu, španělštinu, němčinu, italštinu, japonštinu, korejštinu a portugalštinu. V dnešní době AI tomuto omezení na pár jazyků moc nerozumím.
Každopádně funkce živého překladu po stažení jazykového balíčku v nastavení lze zapnout přidržením obou stopek sluchátka a nebo v aplikaci překladač od Applu. Pak stačí, když na vás druhá strana mluví vybraným jazykem. Ten je vám přeložen a vy mluvíte zase svým jazykem. Překlad druhé straně můžete buď pustit a nebo zobrazit na displeji mobilu.
Vyzkoušel jsem konverzaci francouzština a angličtina. Fungovalo to celkem pěkně, jakkoliv dokonalé to není. Překlad mi přišel občas pomalejší a ocenil bych, kdyby to na druhou stranu automaticky mluvilo. Tady je nutné překlad buď ručně přehrát nebo ukázat.
Nastavení
Samostatná aplikace pro AirPods zatím neexistuje a jejich nastavení tak najdete v systému iOS, iPadOS nebo macOS vždy po připojení sluchátek. Nastavení AirPods se nachází jako první položka v menu nastavení systému, je vidět ale pouze pokud jsou sluchátka připojená.
Nastavení je vskutku rozsáhlé a v aktuální verzi iOS 26 poměrně nepřehledné. To však řeší iOS 27, kde je to rozděleno přehledněji do pár sekcí. Zklame fakt, že s Androidem či jiným systémem se musíte spokojit s výchozím nastavením ovládání a vlastně všeho. Android aplikace zcela chybí a za mě je to škoda. Sluchátka ale jinak fungují, sám jsem je mnohokrát zkoušel s Android telefonem, jen zkrátka nemůžete změnit jejich nastavení.
Mohl bych zde kritizovat absenci ekvalizéru, ten však aspoň v základním provedení dorazí také s iOS 27.
Zhodnocení
AirPods Pro 3 jsou za mě jednoznačně nejlepší špuntová sluchátka pro iPhone. A nejen pro ten, jejich potlačení hluku je vskutku perfektní a do letadla nebo hlučného prostředí bych už nechtěl nic jiného. To doplňuje skvělý adaptivní režim, který se do města hodí za mě mnohem víc, protože úplné potlačení hluku je až skoro nebezpečné (auta na ulici moc neslyšíte…).
Pochválit musím široké možnosti nastavení, možnost využívat AirPods jako naslouchátko nebo pro živý překlad. Tomu ale chybí podpora češtiny. Jako menší výtku vidím také absenci aplikace pro nastavení pro jiné systémy než iOS a macOS. Pokud bych měl být kritik, zmíním ještě snadné poškrábání pouzdra. Aktuální cenovka se pak pohybuje kolem šesti tisíc korun, což mi nepřijde vůbec špatné.
Klady
- Vynikající úroveň potlačení hluku, ideální pro cestování
- Skvěle fungující adaptivní režim pro běžné nošení
- Pohodlné a spolehlivé haptické ovládání stisknutím
- Široké možnosti nastavení a doplňkové funkce jako živý překlad
- Nové akustické těsnění a širší výběr velikostí špuntů
Zápory
- Absence aplikace pro Android a omezené možnosti nastavení mimo ekosystém Apple
- Lesklý povrch pouzdra, který se velmi snadno poškrábe
- Nespolehlivé automatické nastavení hlasitosti
- Chybějící podpora češtiny u funkce živého překladu
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