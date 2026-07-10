X bojuje o tvůrce obsahu: integrovaný editor videa usnadní tvorbu přímo v aplikaci

Zdroj: Dotekomanie.cz
Není to tak dávno, co Google vydal Android 17, přičemž jednou z nových funkcí, je možnost pořizování záznamu obrazovky současně se záběrem z přední kamery. Můžete tak udělat jednoduše ze systému komentované video bez nutnosti používání alternativní aplikace s touto funkcí. Než se ale tato verze systému rozšíří, přichází podobná funkce do aplikace X (Twitter).
I vylepšený editor
Tento typ videí je čím dál populárnější a vypadá to, že každá platforma chce nabídnout své vlastní řešení, než aby se například používala aplikace TikTok, kde zůstává značka této platformy. Omezí se tak víceméně reklama. X celou funkcionalitu integrovalo do aplikace pro mobily, přičemž kromě výběru jakéhokoliv obrázku z mobilu jde použít i příspěvek na X.
Součástí vylepšeného editoru je také funkce střihu, respektive tedy zkrácení videa. Není zde plnohodnotný editační nástroj. Na to si asi musíme počkat, ale není to jediná novinka. Aplikace nabízí u videí také vygenerování titulků v mnoha jazycích, jen tedy nevíme, jestli je zde i podpora pro češtinu.
Samotné titulky jde designově upravit, případně je i posunout nebo jim dát styl. Toto vylepšení je zatím dostupné jen pro iOS verzi aplikace a není jasné, kdy se dostane na Android. Může to trvat několik týdnů nebo i měsíců.
Zdroje: engadget.com, x.com
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