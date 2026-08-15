Chystané Vivo Y31t zamíří do nižší střední třídy

Vivo Y31d | Zdroj: Vivo
Pro nenáročné uživatele bude zanedlouho připravena mobilní novinka s označením Y31t z dílny společnosti Vivo. Díky obsáhlému úniku známe jak konečnou podobu telefonu, tak i většinu důležitých prvků ze seznamu specifikací. Čínský producent by u zařízení měl především lákat na nízkou prodejní cenu, která se přímo odráží v bohatosti výbavy.
Nic neobvyklého
Vivo Y31t má vpředu lákat na 6,75palcový LCD panel, u kterého nasadí HD+ rozlišení a maximální jas 1 250 nitů. Vnitřní šasi vyplní postarší osmijádrový procesor Snapdragon 4 Gen 2 od Qualcommu. Případní zájemci budou moci vybírat ze tří různých paměťových konfigurací (4+128 GB, 6+128 GB, 6+256 GB). Navíc nelze ani vyloučit možnou podporu virtuálního rozšíření u operační paměti RAM.
V zadní části nalezneme dvojici objektivů fotoaparátu (50 + 2 MPx) a bateriový článek o velikosti 7 200 mAh, který nabídne podporu technologie rychlého 44W nabíjení. Za zmínku také stojí přední 8MPx selfie kamerka nebo rovnou dvě certifikace odolnosti (IP66, IP68). U uživatelského prostředí předinstalují vlastní platformu OriginOS 6.
Když se vrátíme do nejbližší minulosti, tak přírůstek má toho hodně společného s modelem Y31d z ledna letošního roku. Bližší podrobnosti můžeme vyhlížet v následujících dnech či týdnech. Nakonec v oficiálním prodeji údajně budou tři barevné verze (červená, zelená, zlatá) za cenu po přepočtu okolo 5 908 Kč.
Zdroje: xpertpick.com, gsmarena.com
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