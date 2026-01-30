Vivo Y31d: Nový odolný telefon láká na velkou baterii a IP69 certifikaci

Minulý rok byly představeny mobily Vivo Y31 a Vivo Y31 Pro. Po několika měsících zde máme další přírůstek v podobě Vivo Y31d. Jde spíše i základní mobil, i tak může některé zájemce zaujmout.
Aspoň velká baterie
Při letmém pohledu na specifikace této novinky vám neunikne, že displej má jen HD+ rozlišení a chybí zde podpora pro sítě páté generace. To jsou asi největší zápory Vivo Y31d, ale jinak zde najdete právě velkou kapacitu baterie. Ta má úctyhodných 7200 mAh s podporou 44W nabíjení.
Aby toho nebylo málo, Vivo Y31d splňuje i certifikaci IP69. Nejenže vydrží ve vodě až 30 minut, ale také odolá v takové, která dosahuje na 80° C a vyššímu tlaku. Fotografická výbava je základní. Na zadní straně jsou sice dva snímače, ale sekundární je zde spíše zbytečný, jelikož má jen 2 MPx.
Vivo Y31d je tak na první pohled základní mobil, ale má své plusy, které se jen tak v nižší třídě nenajdou. Cena zatím nebyla uvedena, stejně tak dostupnost. Na to si musíme chvíli počkat.
Specifikace Vivo Y31d
- displej: 6,75 palců, LCD, rozlišení 1570 x 720 bodů, 120 Hz, jas 1250 nitů (HBM), 256 PPI, 83 % NTSC
- procesor: Snapdragon 6s Gen 2 4G, 6 nm, 8 jader (4× 2,9 GHz + 4× 1,9 GHz)
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X (+ 6/8 GB virtuální RAM)
- úložiště: 128 GB UFS 2.2
- Operační systém: Android 16, OriginOS 6
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/2.0)
- 2 Mpx (f/2.4)
- přední: 8 Mpx (f/2.05)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/2.0)
- IP68, IP69, IP69+
- stereo
- čtečka otisků prstů na boku
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS (BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS), NFC, OTG, infraport, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 166,64 x 78,43 x 8,39 mm (černá) / 8,49 mm (bílá), 219 gramů
- baterie a nabíjení: 7200 mAh, 44W rychlé nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Ceny použitých telefonů spadly. Nejžádanější iPhone vychází na 7 tisíc, výbavou přitom každému stačí
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře