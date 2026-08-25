Termokamera se zorným úhlem 95° a dataprojektor v jednom. Odolný telefon 8849 TANK 5 Pro jde ještě dál než jeho sourozenec

Zdroj: 8849
Značka 8849, dřívější Unihertz, nedávno představila odolný telefon TANK 5 s vestavěným 2K projektorem. Navazuje verzí TANK 5 Pro, která k projektoru přidává další exotickou výbavu, nyní jde o profesionální termovizní kameru se zorným polem, jaké dosud žádný telefon na trhu nenabízel.
Termokamera s rekordně širokým záběrem
Hlavní novinkou modelu Pro je termovizní snímač FLIR Lepton 3.1R s rozlišením 160 × 120 bodů. Zatímco konkurenční telefony s termokamerou se obvykle spokojí se zorným polem kolem 50 až 57 stupňů, TANK 5 Pro nabízí podle výrobce jako první na světě ultraširoký záběr 95°. Do jednoho snímku se vejde podstatně větší plocha, což se hodí například při kontrole budov, revizích elektroinstalace, hledání úniků tepla nebo při pátracích a záchranných akcích.
Citlivost snímače výrobce udává na méně než 50 mK, tedy telefon by měl rozeznat teplotní rozdíly už od pěti setin stupně. K dispozici jsou dva rozsahy měření, vysoká citlivost pokrývá pásmo od −10 °C do 140 °C a je určen třeba pro kontrolu budov nebo měření tělesné teploty. Zatímco nízká citlivost sahá až k 400 °C a míří na průmyslové využití, sledování plamenů nebo diagnostiku motorů. Software využívá licencované technologie FLIR MSX a Vivid-IR, které kombinují tepelný obraz s hranami z běžné kamery a zaostřují ho pro správnou čitelnost.
Projektor zůstává stejný jako u standardního TANK 5
Projekční jednotka je u obou verzí totožná. Jde o laserový DLP projektor s rozlišením 2048 × 1080 pixelů a svítivostí 220 lumenů, s automatickým ostřením v rozsahu 0,5 až 4 metry a korekcí lichoběžníkového zkreslení až ±45° na obou osách. Stejný laserový modul zvládá i měření vzdálenosti a slouží jako svítilna. Výdrž projekce výrobce udává na 5 hodin v běžném režimu, respektive 6 hodin v nočním režimu.
Top výkon a fotoaparát s nočním viděním
Srdcem telefonu je čipset MediaTek Dimensity 9400e vyrobený 4nm procesem, který má podle testů AnTuTu překonat i Snapdragon 8 Gen 3. Doplňuje ho 18 GB paměti RAM LPDDR5X a úložiště o kapacitě 512 GB standardu UFS 4.0, rozšiřitelné pomocí paměťové karty. Telefon běží na Androidu 16 a výrobce slibuje pět let bezpečnostních aktualizací.
Displej má úhlopříčku 6,73 palce, AMOLED technologii, rozlišení 1440 × 3200 pixelů (3K), obnovovací frekvenci 120 Hz a maximální jas až 3000 nitů, takže by měl zůstat čitelný i na přímém slunci.
Zadní strana nese trojici 50Mpx snímačů. Hlavní fotoaparát využívá velký senzor Samsung S5KGN1SP, druhý je 50Mpx teleobjektiv s až 20násobným přiblížením a třetí je specializovaná kamera pro noční vidění se čtyřmi infračervenými diodami s dosahem přibližně 15 metrů. Přední kamera nabízí rozlišení 32 Mpx.
Baterie na 17 600 mAh a rychlé nabíjení
Výdrž zajišťuje baterie s kapacitou 17 600 mAh, kterou lze díky 120W nabíjení doplnit na 100 % přibližně za 90 minut. Telefon podporuje i reverzní nabíjení přes USB-C, takže jím lze dobít jiné zařízení. Port USB-C 3.2 Gen 1 navíc podporuje výstup obrazu DP1.4, takže telefon lze připojit k externímu 4K monitoru nebo televizi.
Konektivita a doplňková výbava
TANK 5 Pro podporuje eSIM v kombinaci s jednou nebo dvěma kartami nanoSIM, dvoupásmové GPS (L1+L5), Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0. Nechybí boční čtečka otisků prstů, NFC, infraport ani integrovaná kempingová svítilna se svítivostí 1200 lumenů a výstražnými červenomodrými světly. Konstrukce splňuje normy odolnosti IP68 a IP69K.
Rozdíl oproti běžnému TANK 5 a cena
Podle výrobce se Pro verze od standardního TANK 5 liší v podstatě jen přidanou termokamerou. Zbytek výbavy, včetně projektoru, čipsetu, displeje i baterie, je shodný. Za tuto nadstavbu si ale výrobce řekne citelný příplatek. TANK 5 Pro je momentálně v předobjednávkách za 1 199 dolarů, což je při současném kurzu přibližně 25 000 Kč. Expedice z evropských, amerických a dalších skladů je plánována na polovinu září 2026.
S hmotností 715 gramů a rozměry 177,1 × 87 × 33,8 mm jde o mimořádně objemný telefon, který rozhodně nemíří na běžné každodenní nošení v kapse. Je to spíš pracovní nástroj pro techniky, hasiče, energetiky nebo outdoorové nadšence, kteří ocení kombinaci termovize, projektoru a extrémní výdrže v jednom zařízení.
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