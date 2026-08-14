Tecno Pova 8 Pro sází na neotřelý zadní displej a dobrou výbavu

• 14. 8. 2026#Android #Smartphony
Tecno Pova 8 Pro sází na neotřelý zadní displej a dobrou výbavu

Zdroj: Tecno

Nedávno jsme vás informovali o konceptu Next-Gen Bezelless od společnosti Tecno, ale na reálné osahání zařízení si budeme muset chvíli počkat. Mezitím zde máme zajímavý kousek Tecno Pova 8 Pro.

Rozhodně netradiční

V poslední době se sem tam objeví mobil se sekundárním displejem. Tecno nejde cestou Xiaomi, spíše se velmi inspirovalo výrobcem Nothing. Tecno Pova 8 Pro má totiž na zadní straně takový mini displej tvořený velkými pixely. Zvládá zobrazovat čas, některé emoji a dodatečné informace. I celkově design mobilu je hodně inspirován Nothing mobily.

pova 8 pro 5g tonini lamborghini limited edition white

Zdroj: Tecno

V základu se jedná o slušně vybavený mobil střední třídy s velmi jasným a rychlým displejem. O nějaké nadstandardní fotografické výbavě se zde bavit nemůžeme, ale hlavní snímač má optickou stabilizaci obrazu. Navíc mobil splňuje několik certifikací, i IP69K, takže vydrží i náročnější podmínky.

Tecno ale šlo trochu dál a do mobilu o tloušťce 7,39 mm vměstnalo baterii o kapacitě 6500 mAh s podporou 45W nabíjení. Jen je škoda, že se nenašlo místo pro bezdrátové nabíjení, byť pomalé. Na trh se novinka dostane za týden, kdy se dozvíme i konečnou cenu. Ta zatím nebyla uvedena, ale asi nebude nikterak vysoká.

Specifikace Tecno Pova 8 Pro

  • displej: 6,78 palců, HyperLux AMOLED, 144 Hz, Corning Gorilla Glass 7i, jas až 4500 nitů, 2644 x 1208 pixelů
    • Alive Matrix displej (zadní)
  • procesor: MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G, Mali-G615 MC2 GPU
  • RAM: 8/12 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • operační systém: Android 16, HiOS 16
  • dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý)
    • přední: 13 Mpx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • IP69K
  • Dolby Atmos, Hi-Res Audio
  • konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS (GLONASS, Beidou, Galileo), NFC, infračervený port, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 162,48 x 77,27 x 7,39 mm, 189 gramů
  • baterie a nabíjení: 6500 mAh, 45W rychlé nabíjení

Zdroje: gsmarena.com, tecno-mobile.com, tecno-mobile.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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