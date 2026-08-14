WhatsApp se připravuje na uživatelská jména. Nově je můžete uložit přímo při vytváření kontaktu

• 14. 8. 2026#Android #iOS
WhatsApp se připravuje na uživatelská jména. Nově je můžete uložit přímo při vytváření kontaktu

Zdroj: Dotekamanie.cz

WhatsApp se postupně připravuje uživatelská jména, která by měla částečně nahradit závislost na telefonních číslech jako jediném způsobu identifikace uživatelů. Dalším krokem této transformace je nové políčko pro uživatelské jméno, které se začíná objevovat při vytváření nebo ukládání kontaktů.

Uživatelská jména na WhatsApp dostávají jasnější obrysy

Novinka navazuje na systém rezervace uživatelských jmen, který WhatsApp začal zavádět letos a o němž jsme vás informovali. Uživatelé si díky němu mohou předem zarezervovat preferované jméno, pokud je k dispozici. Před několika týdny pak WhatsApp začal rezervovaná jména aktivovat vybraným uživatelům iPhonů.

Na další změnu upozornil web WABetaInfo, který se zaměřuje právě na novinky ve službě WhatsApp.

whatsapp

Zdroj: WABetaInfo

Při vytváření nového kontaktu se vybraným uživatelům zobrazuje nové políčko pro uživatelské jméno. Nachází se mezi jménem a příjmením a částí s telefonním číslem.

Uživatel, který už získal své rezervované jméno, tak může ostatním sdělit nejen své telefonní číslo, ale také například svou přezdívku. Jakmile WhatsApp zpřístupní uživatelská jména globálně, aplikace má toto pole automaticky vyplnit také při ukládání kontaktu přímo z informací o konverzaci.

Podle webu WABetaInfo se nové pole nezobrazuje pouze uživatelům beta verze. WhatsApp ho začal zpřístupňovat také vybraným uživatelům stabilní aplikace. Novinka ale prozatím nemusí pracovat úplně bez chyb. Některé informace tvrdí, že se políčko sice zobrazilo, aplikace ale hlásila „This username is not on WhatsApp“ i při zadání existujícího uživatelského jména.

Zdroj: 9to5mac.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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