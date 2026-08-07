Modernizace domova za zlomek ceny: Tipy na výhodné senzory, osvětlení a robotické vysavače

Vizualizace
Moderní technologie do domácnosti přinášejí nejen vyšší komfort a usnadnění každodenní údržby, ale také výrazný posun v oblasti bezpečnosti a energetické úspory. Aktuální zvýhodněná nabídka na Alza.cz pokrývá široké spektrum zařízení pro chytré řízení domova. Od inteligentních světelných zdrojů přes pokročilé zabezpečovací prvky až po plně automatizované robotické vysavače je nyní možné pořídit klíčové komponenty chytré domácnosti se zajímavým cenovým zvýhodněním.
Chytré osvětlení a spínače
Automatizace osvětlení představuje jeden z nejsnadnějších kroků ke vstupu do světa chytré domácnosti. Nabídka zahrnuje inteligentní svítidla a nástěnné moduly, které umožňují vzdálenou správu, časování rozvrhů i úpravu světelných scénářů přímo z mobilního telefonu nebo prostřednictvím hlasových asistentů.
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Zabezpečení a bezpečnostní senzory
Ochrana majetku a včasná detekce rizik tvoří základní pilíř bezpečné domácnosti. Vybrané protipožární hlásiče, detektory plynů i kompletní alarmové sady zajišťují okamžité upozornění na nebezpečné situace, čímž minimují riziko škod a zvyšují celkovou bezpečnost obyvatel.
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Robotické vysavače
Automatické úklidové systémy výrazně šetří čas a udržují podlahové plochy v neustálé čistotě. Pokročilé modely robotických vysavačů nabízejí inteligentní navigaci, vysoký sací výkon i možnost automatického vyprazdňování či vytírání, což z nich dělá efektivní pomocníky pro každodenní provoz.
- MOVA V50 Ultra White (-53 %)
- Roborock Q10 VF white (-40 %)
- Roborock Q10 VF+ black (-40 %)
- Dreame X50 Ultra Complete White (-26 %)
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Další zajímavé výběry
Sledování parametrů vnitřního i vnějšího prostředí je důležitým prvkem pro udržení zdravého a komfortního klimatu v domě. Monitorovací stanice a specializované senzory umožňují přesné měření teploty, vlhkosti i kvality ovzduší s přehlednou vizualizací v mobilních aplikacích.
Mezi tyto produkty patří například Ultrahuman Home (-26 %), meteostanice Netatmo Smart Home Weather Station + Indoor Module (-18 %) nebo dostupný iQtech SmartLife TH01 Wi-Fi Senzor teploty a vlhkosti s displejem (-37 %).
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