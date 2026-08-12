Realme 16x 5G sází vše na baterii: 7000 mAh v těle základního modelu

Zdroj: Realme
Realme mělo velké ambice na mobilním trhu, ale v podstatě se značka dostala do stavu, kdy představuje modely základní a střední třídy. I tak umí být poměrně zajímavé. Příkladem je nedávné představení Realme 16T, které překvapuje baterií o kapacitě 8000 mAh. Dnes zde máme další přírůstek, Realme 16x 5G.
Slušný základ?
Realme 16x 5G je více méně mobil nižší střední třídy nebo vyšší základní. Záleží, jaké specifikace jsou pro vás důležité. O výkon se zde stará Dimensity 6300, tedy nejnižší model s 5G od Mediateku. Displej má jen HD+ rozlišení, ale na druhou stranu se chlubí 144Hz obnovovací frekvencí. Tou nejpodstatnější specifikací je zde ale baterie, jelikož má kapacitu 7000 mAh.
Všechny ostatní specifikace jsou spíše na svém minimu, což jde vidět u RAM, jelikož základní verze má jen 4 GB. Realme 16x 5G si vysloužilo certifikaci IP65, takže odolá například v dešti, ale na ponoření do vody to není. Výrobce slibuje dva roky aktualizací systému a tři roky bezpečnostní aktualizací.
Sice mobil má větší foto modul, ale specifikace zmiňují jen hlavní 50MPx foťák. Realme 16x 5G v základní verzi vychází na cca 5 700 Kč. Za tuto cenu by se mohl prodávat i v Evropě, ale zatím nevíme, kdy k nám dorazí. Celkově se dá říci, že asi osloví ty, kterým nejvíce záleží na baterii.
Specifikace Realme 16x 5G
- displej: 6,8 palců, LCD panel, HD+ (1570 × 720 pixelů), 144 Hz, jas až 1200 nitů (HBM) / 975 nitů, krycí sklo Panda-1681
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 (8 jader), ARM Mali-G57 MC2 GPU (1072 MHz)
- RAM: 4/6 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2, podpora paměťových karet, USB OTG
- Operační systém: realme UI 7.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, FOV 75°, 5P objektiv, AF)
- přední: 8 Mpx (f/2.0, FOV 80°, 4P objektiv)
- čtečka otisků prstů + rozpoznání obličeje
- IP65, MIL-STD 810H
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), USB-C (audio přes USB-C, bez NFC)
- rozměry a hmotnost: 166,5 x 78,2 x 8,8 mm, 217 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 45W rychlé nabíjení (podpora 45W PPS / 13,5W PD)
Zdroje: realme.com, fonearena.com
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