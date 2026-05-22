Novinka Realme 16T překvapuje 8000mAh baterií, ale šetří jinde

Společnost Realme již představila Realme 16 5G a následně jsme se dočkali Realme 16 Pro 5G a 16 Pro+ 5G. Dnes přidává další model s označením Realme 16T. Podle názvu byste si asi řekli, že se jedná o upravenou verzi základní edice, ale designově vychází spíš z Pro variant. Současně se jedná o nejslabší novinku z pohledu výkonu a některých specifikací.
Aspoň baterie
Jedinou zajímavou specifikací, díky které Realme 16T vybočuje z řady, je samotná kapacita baterie. Ta disponuje 8000 mAh, což je i na dnešní dobu nadstandardní hodnota. Bohužel ostatní specifikace již nejsou tak moc zajímavé, byť jedna věc může některé zaujmout. Realme 16T má na zadní straně malé zrcátko pro lepší selfie snímky.
Displej má jen HD+ rozlišení, byť tedy umí 144Hz obnovovací frekvenci. Na zadní straně se nabízí dva snímače, ale jeden má pouze 2 MPx, takže je více méně nepoužitelný. Vzhledem k použití LCD technologii u displeje, je čtečka otisků prstů na straně. O výkon se zde stará základní procesor s 5G od Mediateku, ale ten by měl dostačovat na jakoukoliv standardní činnost.
Realme 16T má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 6 500 Kč u základní verze. Zatím není známá dostupnost u nás, ale podle dříve uvedených modelů si asi počkáme i několik měsíců.
Specifikace Realme 16T
- displej: 6,8 palců, LCD, poměr obrazovky 90,4%, rozlišení 1570 x 720 pixelů, krycí sklo Panda-1681, obnovovací frekvence až 144hz, jas až 1200 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 (8 jader), GPU ARM Mali-G57 MC2 @ 1072MHz
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2, podpora paměťových karet
- Operační systém: Android 16 + realme UI 7.0
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-USIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý, 50MP, f/1,8; FOV 76°)
- 2 Mpx (monochromatický, 2M, f/2,4; FOV 89°)
- přední: 16 Mpx (přední, f/2,4, f/2,4; FOV 85°)
- čtečka otisků prstů na straně
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802,11ac), Bluetooth 5.3, GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), nepodporuje NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 166,4 x 78,2 x 8,8 mm, cca 224g
- baterie a nabíjení: 8000 mAh + 45W
