HONOR letní akce: k vybraným modelům hodnotné dárky zdarma

Speciální letní akce platí pro modely HONOR Magic V6, HONOR Magic 8 Pro, HONOR 600 Pro, HONOR 600 a HONOR 600 Lite
Globální technologická společnost HONOR spouští letní promo akci pro zákazníky v České republice. Kdo si mezi 10. srpnem a 6. zářím 2026 zakoupí u autorizovaného prodejce vybraný model z nabídky HONOR, získá k nákupu luxusní dárek zdarma v hodnotě až 5 490 Kč – HONOR tablet Pad X9a nebo přenosný espresso kávovar. Akce se vztahuje na modely HONOR Magic V6, HONOR Magic 8 Pro, HONOR 600 Pro, HONOR 600 a HONOR 600 Lite, tedy na zařízení, která v posledních měsících definovala inovace značky v oblasti skládacích telefonů, AI schopností, výkonu a odolnosti i mobilní fotografie.
„Naše letní akce dává zákazníkům další důvod k nákupu zařízení, kterými HONOR udává směr, jakým se ubírají mobilní technologie s umělou inteligencí,“ říká Martin Pipek, marketingový manažer HONOR v regionu CEE & Nordic.
Jak akce probíhá
Podmínky pro získání dárku jsou jednoduché a zákazník je zvládne vyřídit i online:
- Pořiďte si smartphone HONOR Magic V6, HONOR Magic 8 Pro, HONOR 600 Pro, HONOR 600 nebo HONOR 600 Lite u autorizovaných prodejců od 10. 8. 2026 do 6. 9. 2026.
- Zaregistrujte svůj nákup na stránce www.honorakce.cz do 14 dnů od nákupu, nejpozději však do 13. 9. 2026.
- Při registraci nahrajte daňový doklad o koupi s čitelnými údaji: prodejce, datum nákupu, název přístroje, IMEI zařízení, cena a způsob úhrady.
- Po schválení žádosti, které proběhne do 3 týdnů od registrace, obdrží zákazník dárek (tablet nebo kávovar) zásilkovou službou na adresu uvedenou při registraci.
Letní odměna k nejnovějším modelům – skládačka i fotomobil
Akce se vztahuje na zařízení, které tento rok posouvají hranice svých kategorií:
HONOR Magic V6 – nejnovější skládací smartphone s tloušťkou pouhých 9 mm ve složeném stavu a s křemíkovo-uhlíkovou 6 600mAh baterií, největší, jaká byla kdy použita ve skládacím telefonu, díky čemuž zvládne celý pracovní den bez dobíjení nejen pro milovníky technologií.
HONOR Magic 8 Pro – model zaměřený na výkon a pokročilou mobilní fotografii, který na český trh přinesl nejnovější generaci AI funkcí a fotografického systému AiMAGE.
HONOR 600 Pro – vlajková verze prémiové střední třídy s 200MP fotoaparátem, 50W bezdrátové nabíjení a exkluzivní funkci AI Image to Video 2.0 pro tvorbu krátkých videí přímo z fotografií.
HONOR 600 – základní model řady, také s 200MP fotoaparátem, baterií o kapacitě 6 400 mAh a ultrajasným 6,57″ displejem. Odolnost zajišťují certifikace IP68, IP69 a IP69K.
HONOR 600 Lite – dostupnější varianta řady, která zachovává klíčové prvky designu a fotografických funkcí, pro zákazníky hledající prémiový zážitek za příznivou cenu.
Podrobné podmínky akce, včetně přehledu dárků a plného znění pravidel, najdete na stránce www.honorakce.cz.
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