Nothing odhaluje harmonogram aktualizací na Nothing OS 5.0 s Androidem 17

• 26. 8. 2026#Aktualizace #Android
Nothing odhaluje harmonogram aktualizací na Nothing OS 5.0 s Androidem 17

Zdroj: Nothing

Už jsme zde měli několik oznámení kolem dostupnosti aktualizace na nejnovější verzi systému, tedy na Android 17. Nyní se přidává společnost Nothing se svým systémem Nothing OS 5.0.

Nothing OS 5.0

V první řadě firma oznámila dostupnost beta verzí, přičemž se začne ještě tento týden s modelem Phone (3). V září budou přidány do beta testování další mobily. Konkrétně se na začátku měsíce dočká Phone (4a) Pro a ke konci září budou následovat Phone (4a), Phone (3a) a Phone (3a) Pro. V polovině října se dostane Nothing OS 5.0 beta na Phone (2a) a Phone (2a) Plus.

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Zdroj: Nothing

Posledním mobilem, který bude zařazen do beta testování bude Phone (4a). Stane se tak v polovině prosince. Varianty (3a) Lite a CMF Phone 2 Pro nedostanou beta verzi, rovnou se půjde na stabilní systém. Dostupnost finální verze Nothing OS 5.0 bude následující:

  • Nothing Phone (3) – polovina října
  • Nothing Phone (4a) Pro – Začátek listopadu
  • Nothing Phone (4a) – Začátek listopadu
  • Nothing Phone (3a) Pro – Začátek listopadu
  • Nothing Phone (3a) – Začátek listopadu
  • Nothing Phone (2a) – Polovina listopadu
  • Nothing Phone (2a) Plus – Polovina listopadu
  • Nothing Phone (3a) Lite – Konec prosince
  • Nothing Phone (4b) – V polovině ledna
  • CMF Phone 2 Pro – V polovině ledna

Systém dostane několik novinek, které se zaměřují na lepší ovládání Glyph prostředí, několik vylepšení AI funkcí a nezapomnělo se na optimalizaci a vylepšení výkonu.

Zdroje: nothing.tech, fonearena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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