O2 spouští prázdninový kalendář plný slev na příslušenství i telefony

Zdroj: O2
Mobilní operátoři rádi spouštějí akce k nejrůznějším příležitostem. Vzhledem k tomu, že se blíží konec letních prázdnin, tak se objevují slevy a výhody spojené s návratem do škol. O2 nepatří mezi výjimky a máme zde „kalendář plný překvapení“ ve jménu „zpátky do školy“.
Kalendář plný překvapení od O2
Mobilní operátor si připravil pro svou aplikaci Moje O2 kalendář, v kterém každý den objevíte nějakou výhodu. Jde v podstatě o to, abyste každý den otevřeli aplikaci a podívali se, co na vás čeká v aktuální nabídce.
Začíná se se slevovým voucherem v hodnotě 250 Kč na jakékoliv příslušenství v obchodě O2. Vzhledem k tomu, že u některých produktů by klesla hodně nízko, tak je zde stanoven limit 49 Kč jako minimum, co musíte zaplatit. V kalendáři se objeví i 5G telefony, tablety, příslušenství na ochranu displeje, powerbanky, nabíjecí příslušenství, zařízení do chytré domácnosti a také poukazy do O2 Knihovny.
Samotná akce v podobě kalendáře bude dostupná do 31. srpna, přičemž výhody je nutné uplatnit do 13. září. O2 dodává krátký návod, jak využít slevy:
- Otevřete si aplikaci Moje O2 a jděte do sekce „Pro Vás“.
- Odemkněte si aktuální políčko v kalendáři.
- Vygenerujte si svůj slevový kód a zkopírujte ho.
- Přejděte do O2 e-shopu a vybraný produkt vložte do košíku.
- Při objednávce zadejte svůj slevový kód a sleva se vám odečte.
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