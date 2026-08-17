O2 spouští prázdninový kalendář plný slev na příslušenství i telefony

• 17. 8. 2026#Mobilní operátoři
O2 spouští prázdninový kalendář plný slev na příslušenství i telefony

Zdroj: O2

Mobilní operátoři rádi spouštějí akce k nejrůznějším příležitostem. Vzhledem k tomu, že se blíží konec letních prázdnin, tak se objevují slevy a výhody spojené s návratem do škol. O2 nepatří mezi výjimky a máme zde „kalendář plný překvapení“ ve jménu „zpátky do školy“.

Kalendář plný překvapení od O2

Mobilní operátor si připravil pro svou aplikaci Moje O2 kalendář, v kterém každý den objevíte nějakou výhodu. Jde v podstatě o to, abyste každý den otevřeli aplikaci a podívali se, co na vás čeká v aktuální nabídce.

Začíná se se slevovým voucherem v hodnotě 250 Kč na jakékoliv příslušenství v obchodě O2. Vzhledem k tomu, že u některých produktů by klesla hodně nízko, tak je zde stanoven limit 49 Kč jako minimum, co musíte zaplatit. V kalendáři se objeví i 5G telefony, tablety, příslušenství na ochranu displeje, powerbanky, nabíjecí příslušenství, zařízení do chytré domácnosti a také poukazy do O2 Knihovny.

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Zdroj: O2

Samotná akce v podobě kalendáře bude dostupná do 31. srpna, přičemž výhody je nutné uplatnit do 13. září. O2 dodává krátký návod, jak využít slevy:

  1. Otevřete si aplikaci Moje O2 a jděte do sekce „Pro Vás“.
  2. Odemkněte si aktuální políčko v kalendáři.
  3. Vygenerujte si svůj slevový kód a zkopírujte ho.
  4. Přejděte do O2 e-shopu a vybraný produkt vložte do košíku.
  5. Při objednávce zadejte svůj slevový kód a sleva se vám odečte.

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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