Recenze HONOR MagicPad4 – multimediální špička s limity

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ještě před nějakou dobou byly tablety poměrně populární, zejména když velikosti mobilů nenarostly do dnešní podoby. Ostatně 7 palců bylo považováno za malý tablet a dnes se běžně mobily pohybují těsně pod touto hranicí. Na trhu tak ve většině případů zůstávají jen větší zařízení. Vzhledem k tomu, že můj poslední osobní tablet byl Nexus 7, chtěl jsem si vyzkoušet, kam se tato kategorie posunula za ty roky a jestli dává větší tablet smysl. Vypůjčil jsem si tedy novinku HONOR MagicPad4, která nabízí displej s úhlopříčkou 12,3 palců.
Pevný a tenký
Výrobce hodně vyzdvihuje tenkost tohoto tabletu a upřímně jsem se trochu obával, jestli to nebude na úkor tuhosti konstrukce. Hned po prvním uchopení a tak trochu snaze zjistit, jestli se dejme tomu prohne, byť jen o milimetr, tak jsem byl překvapen. Tloušťka 4,8 mm mě ohromila, jelikož skutečně působí až neuvěřitelně tence, ale tuhost je perfektní. HONOR MagicPad4 se neprohnul a působí na mě pevným dojmem.
Měl jsem i tak trochu obavy, jestli celokovová konstrukce za celou dobu používání nepoleví, nebo se najde moment, kdy bude trochu flexibilní. Nestalo se tak a stále beru tablet jako velmi dobře zpracovaný, i přes tu tenkost. Ta mi imponuje pokaždé, když jej vezmu do rukou. K tabletu se samozřejmě dá dokoupit i obal. V mém případě jsem měl k dispozici verzi s klávesnicí. O konektivitu se starají piny, takže jsem se nemusel starat o nabíjení nebo o bezdrátovou konektivitu.
Samozřejmě klávesnice nenabízí takové pohodlí jako běžná, ale dá se na ni psát velmi pohodlně. Spíš bych to zařadil do kategorie nouzového psaní, vzhledem k tomu, že k mé práci potřebuji trochu lepší výbavu. I tak působí dobře, jen mi tedy na ni chyběl touchpad k plnému pohodlí, ale chápu, že do takového prostoru nejde vměstnat vše.
Jen jsem si tedy neoblíbil takovou sestavu, tedy obal s klávesnicí, jelikož je tablet pak o něco tlustší a i při běžném používání displeje mi trochu zavazela. Navíc celá sestava už nepůsobí pevně, což je pochopitelné. Když k tomu ještě připočítám stylus, který se magneticky uchycuje na straně (tím se i nabíjí), tak pak celá sestava ztrácí to kouzlo tenkosti, pevnosti a jistoty. Je to prostě cena za výbavu navíc.
Displej ohromí
Pamatuji si dobu, kdy kolem displeje byly doslova rámy. Zde se ale nehraje na displej ze strany do strany, což jsem vlastně rád. Líp se pak drží, respektive jsem si jistější, že něco neodkliknu. Tloušťka rámečku je tak akorát.
Zobrazovací panel jako takový patří mezi špičku, a to v mnoha ohledech. OLED panel patří na tablet, zejména pokud chcete mít skutečnou černou a plné barvy. Rozlišení je perfektní a maximální jas v HDR jsem si vyzkoušel. Rozhodně bych nepoužíval na plný výkon v noci, jinak bych přišel o oči. To berte s nadsázkou, prostě to tablet umí rozpálit, jen tedy potřebujete aplikaci, která má HDR obsah. Pak je radost pohledět.
Systém umí pracovat s jasem i obnovovací frekvencí, jelikož jsem si nevšiml ani jednoho zaváhání. Vše se plynule přepíná a reaguje, a to i u psaní nebo kreslení stylusem. Kvalitní displej ale vyžaduje, dle mého názoru, kvalitní reproduktory.
Osm reproduktorů
Počet reproduktorů ještě nemusí znamenat kvalitnější zvuk, jen u HONOR MagicPad4 je to naopak. Nabízí se jich tu osm, což je vysoké číslo, ale jak umí reprodukovat zvuk? Řeknu to jednoduše. Na nějakou dobu jsem si Disney+ nepustil na televizi, raději jsem sáhl po HONOR MagicPad4. Ano, tak dobrý zvuk má takto tenký tablet.
Právě sledování filmů například v posteli umocňuje prostorový zážitek. Samotná hlasitost je výborná a nevšiml jsem si nějaké deformace nebo že by reproduktory nezvládaly. Jen tedy potřebujete aplikaci, která má kvalitnější kodek. Na co jsem to rozhodně nevyužil, je sledování vertikálních videí. Ne že by to tablet neuměl, ale prostě mi to nepřipadalo dostatečně pohodlné.
Tak akorát
Osobně jsem čekal trochu větší zařízení na 12,3palcovou úhlopříčku, rozhodně není tak velký. Řekl bych, že pro zábavu a příležitostnou práci má optimální velikost. Dá se dobře používat i na ruční psaní poznámek, dobře se nosí, není ani moc těžký. Prostě takový ideál.
O výkon se netřeba starat
Základem u tohoto kousku je Snapdragon 8 Gen 5, což tedy není nejlepší aktuální procesor od Qualcommu, je druhý, ale rozhodně jsem nezaznamenal chvíli, kdy by nestačil. I z pohledu zahřívání na tom byl výborný, respektive vůbec neprojevil svou schopnost generovat teplo. U her to jde trochu cítit, ale má dostatečně velkou plochu na odvod tepla, takže tablet dostanete maximálně do vlažného stavu při dlouhém hraní. U sledování filmů nebo procházení webů jsem nic nepocítil.
Vzhledem k modernímu procesoru se nabízí i moderní konektivita. HONOR MagicPad4 podporuje Bluetooth 6.0 a WiFi 7. To je jedna věc, ale právě u WiFi mě překvapila schopnost dosahu. Připojil jsem se i na delší vzdálenost, než jsem zvyklý. Umí si držet signál. Jen tedy nečekejte nějaké zázraky, technologie má své limity.
Verze s mobilním připojením není zatím dostupná, což je asi škoda. V mém případě jsem měl 12GB variantu, u které jsem nenarazil na limity, ani u většího počtu otevřených webových stránek v Chromu.
Specifikace HONOR MagicPad4
- displej: 12,3 palce, OLED, rozlišení 3000 x 1920 pixelů, 290 PPI, maximální jas HDR až 2400 nitů, 165 Hz/144 Hz/120 Hz/90 Hz/60 Hz
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5, osmijádrový, Adreno 840 GPU
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: MagicOS 10 (Android 16)
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (hlavní, f/2,0, automatické ostření AF)
- přední: 9 Mpx (f/2,2, FF)
- stereo (8 reproduktorů, podpora IMAX Enhanced)
- Konektivita: Wi-Fi 7 (802,11be), Bluetooth 6.0 (BLE, LE Audio, Auracast, podpora SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC 5,0, ASHA, protokol LE Audio pro sluchadla), GPS, USB-C (USB 3,2, DisplayPort 1,2, OTG
- rozměry a hmotnost: 273,4 x 178,8 x 4,8 mm, cca 450 gramů
- baterie a nabíjení: 10100 mAh, 66W rychlé nabíjení SuperCharge
Běžná porce energie
Pokud se dnes řekne deset tisíc mAh, tak to v podstatě skoro nic neznamená, jelikož jsou na trhu i mobily s takovou kapacitou. U tabletu této velikosti je to spíše normální hodnota, zejména u vyšší kategorie. Tablet ale nelze porovnávat s mobilem, což souvisí zejména s činnostmi, co na nich děláme a jak často.
Pokud jsem se snažil maximálně být na tabletu, tak mi vydržel celý víkend. Při běžném používání na věci, na které se více hodí, tak jsem se již pohyboval kolem pěti dnů. Energie a výkonu má dostatek. Zajímalo by mě ale, jak moc by narostla kapacita, kdyby se použila nejnovější technologie baterií. To bychom se bavili již o jiných hodnotách, tedy době používání na jedno nabití.
Rychlost nabíjení je nastavena maximálně na 66 W. Doma jsem takovou neměl, ale i tak jsem se dostal zpravidla na 100 % do dvou hodin.
Software a vychytávky
Společnost Honor mám zařazenou mezi ty, které mají ve svých operačních systémech až příliš mnoho bloatwaru. HONOR MagicPad4 není výjimkou a ačkoliv jsem odmítl instalovat mnoho aplikací, stejně jsem objevil zbytečnosti, i třeba takové Temu. Chvíli jsem tedy trávil čas odstraňováním zbytečných aplikací a hlavně her.
Celkově to kazí dojem, zejména ten první, když máte v zařízení něco, co jste ani nechtěli. Pokud jde o systém, tak Android 16 s nadstavbou MagicOS se moc neliší od mobilu, co se týče používání. Dost aplikací se umí přizpůsobit, nastavení využívá plnou plochu a na hlavní obrazovce je dolní bar s aplikacemi, které máte připnuté nebo se používají.
Ve spodní liště se nabízí i speciální tlačítko pro režim PC, tedy že se celé prostředí přepne, aby emulovalo v podstatě plnohodnotný operační systém pro počítače. Aplikace se tedy mohou spouštět v oknech a těch můžete mít více otevřených. Funguje i přesouvání, maximalizování a podobně. Funguje to celkem dobře a našel jsem si využití, když jsem potřeboval střídat práci mezi více aplikacemi. Je zde ale jeden takový podstatnější nedostatek u webových stránek.
Chrome se sice chová jako běžná aplikace z počítače, ale i při nastavení zobrazení jako pro počítače, tak webové stránky berou zařízení jako mobilní. Nejvíce se to projevuje u takových, které nabízí možnosti vytváření dokumentů. Prostředí mají mnohdy upravené pro mobilní zařízení a ignorují režim v tabletu. Nejde ani tak o samotné psaní textu, spíše chování více připomíná jako na mobilu. To se ale liší na různých stránkách, tedy webových aplikacích. Záleží tedy, co vlastně chcete dělat.
V mém případě jsem si raději napsal článek v nějakém specifickém editoru a do redakčního systému jsem si vše pak nakopíroval. Na druhou stranu jsem neměl problémy s nativními aplikacemi. U nich jsem se nesetkal s problémy nebo nepohodlím.
Stylus jako třešnička
HONOR MagicPad4 má k dispozici aktivní stylus, který se přichycuje na straně pomocí magnetů. Současně se na daném místě i nabíjí. První použití bylo pro mě trochu matoucí, jelikož jsem si jako každý jiný nepřečetl návod. Současně jsem měl tablet se stylusem v rukách po velmi dlouhé době, takže mi chvíli trvalo, než jsem pochopil, jak se páruje. Stačilo ho jen správně umístit na stranu tabletu.
Na sobě má tlačítko, které vyvolává alternativní funkci podle toho, v jaké aplikaci ho používáte. Samozřejmě je ve výbavě aplikace na poznámky, kde si můžete kreslit, psát je ručně a podobně. Jde ho také využít i místo klávesnice. Nabízí se režim, kdy celá plocha funguje jako prostor pro napsání textu. Následně dojde k rozpoznání a vložení do patřičného políčka. Zde se ale projeví váš rukopis a pak i schopnost systému poznat, co jste psali.
Tento režim ale není pro mě. Dávám přednost klávesnici, hlavně kvůli mému rukopisu. Nevšiml jsem si, že by měl stylus nějaké zpoždění a psaní nebo kreslení je okamžité.
Závěrečné zhodnocení HONOR MagicPad4
Tento tablet na mě udělal dojem svým zpracováním, zvukovou reprodukcí i displejem. Pro konzumaci obsahu je perfektní, hlavně když chcete sledovat běžná videa na větší ploše a chcete mít kvalitní zvuk. Tenkost navíc přispívá k tomu, že se jen tak nepronese. Trochu mě zamrzela absence čtečky otisků prstů, ať v displeji nebo na straně, ale chápu, že pokaždé by se jednalo o hledání, kde vlastně je. Proto jsem měl zapnuté odemykání obličejem.
Obal s klávesnicí a speciální PC režim si najdou své místo, zejména jako nouzové řešení pro práci. Notebook to rozhodně nenahradí, ale na cesty se bude hodit. Stylusu jsem nepřišel na chuť, ale to není o tom, že by byl špatný, jen jednoduše mi taková možnost nestačí a pro mou práci je zbytečná. Ocenit to může ten, kdo rád píše nebo kreslí.
Ocenil bych, kdyby Honor dal trochu zpátečku s nadbytečnými aplikacemi, nebo dal jednoznačnou možnost je všechny odmítnout bez toho, aniž bych se pak musel zabývat odinstalováním.
Nezmínil jsem ani jednou fotografickou výbavu, jelikož tablet není na focení jako mobil. Pro videohovory je dostatečná stejně jako pro skenování dokumentů. Honor sice trochu klame zadním modulem, ale je zde jen jeden snímač s 13 MPx. Prostě to stačí na tablet.
Oficiální cena testovaného modelu je nastavena na 21 990 Kč. Dá se ale sehnat například na Alze za 19 590 Kč a ještě k němu dostanete speciální myš Honor Mousebuds se sluchátky v těle jako dárek. I tak si myslím, že by mohla být o něco nižší. Zrovna za takovou sumu bych očekával i mobilní připojení k internetu, ne jen WiFi model.
Klady
- Extrémně tenká a přitom velmi pevná celokovová konstrukce
- Špičkový OLED displej s vysokým jasem a plynulou obnovovací frekvencí
- Vynikající zvukový projev díky osmi reproduktorům
Zápory
- Velké množství předinstalovaného bloatwaru v systému
- Vyšší pořizovací cena vzhledem k absenci mobilního připojení
- PC režim má omezení při práci s webovými aplikacemi v prohlížeči
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