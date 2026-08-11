Nucené Shorts po spuštění YouTube? Uživatelé hlásí agresivní chování aplikace

Zdroj: Unsplash
Lze si všimnout, že jakmile se objeví nějaká zajímavá funkce nebo služba, a má úspěch u uživatelů, konkurenci ji okopíruje nebo napodobí. Mohli jsme to vidět například u dočasných příběhů, tedy Stories. Podobně je tomu u vertikálních videí. Dá se říci, že vše odstartoval TikTok a dnes tento typ obsahu je primární i na Facebooku/Instagramu, ale i takový Youtube nasadil tento formát, byť v minulosti Google učil uživatele točit videa na šířku. Dost funkcí je mezi Youtube a TikTok podobných, ale právě Youtube se asi zkopírovat něco, co se uživatelům nelíbí.
Shorts na prvním místě?
Shorts je právě název pro vertikální videa na platformě Youtube. V posledních několika měsících se objevily zprávy od uživatelů, že se aplikace chová divně, jelikož dává přednost právě tomuto formátu videí. Nejde ale jen o nějaké doporučování nebo zobrazování těchto videí. Někteří uživatelé hlásí, že jakmile aplikaci zavřete v momentu, kdy si prohlížíte Shorts, tak při otevření se rovnou nabídne tato kategorie. To znamená, že se hned začnou přehrávat videa.
To by se dalo ještě pochopit a mnozí tomu nevěnovali pozornost. Předpokládalo se, že si jen aplikace pamatuje poslední pozici a nabídla pokračování. Postupem času se ale ozvali jiní, kteří uvádějí, že ať udělají cokoliv, tak se aplikace vždy spustí na sekci se Shorts, že se ani nenabídne hlavní obrazovka. Vyzkoušeli i kompletní zavření aplikace a stejně se otevřela na vertikálním obsahu.
Toto chování je asi v rámci experimentu a společnost si testuje, jestli nebude lepší otevírat aplikaci na Shorts a rovnou přehrávat obsah, stejně jako je tomu na TikToku. Pokud Youtube vyslyší negativní reakce na tuto změnu u testované skupiny, asi ji nezavede, ale nikdy člověk neví.
Pokud se vám toto děje v aplikaci Youtube, není zde možnost vypnutí tohoto chování. Co ale zabírá, je omezení Shorts přímo v aplikaci. Sice se jedná o nastavení denních limitů, ale jde je takto omezit na nulu.
Zdroje: reddit.com, reddit.com, reddit.com, reddit.com, reddit.com, androidauthority.com
Komentáře