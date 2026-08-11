Výprodej nabíječek a kabelů na Alze: Přehled slev pro notebooky i telefony KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 11. 8. 2026#Příslušenství
Výprodej nabíječek a kabelů na Alze: Přehled slev pro notebooky i telefony

Rychlé a bezpečné doplňování energie pro chytré telefony, tablety i notebooky je dnes klíčové pro bezproblémový každodenní provoz. Internetový obchod Alza.cz připravil zvláštní cenové zvýhodnění na široké portfolio nabíječek, bezdrátových stojánků, autoadaptérů a datových kabelů. Níže přinášíme strukturovaný přehled nejzajímavějších produktů rozdělených do přehledných kategorií podle typu a výkonu.

Síťové adaptéry a GaN nabíječky

Moderní síťové adaptéry využívající technologii GaN nabízejí vysoký výstupní výkon při zachování kompaktních rozměrů. Umožňují současné napájení více zařízení od chytrých telefonů až po vysoce výkonné notebooky.

Bezdrátové a MagSafe nabíječky

Bezdrátové nabíjecí podložky a stojánky přinášejí pohodlí při doplňování energie bez nutnosti zapojování kabelů. Podpora nových standardů Qi2 a MagSafe zajišťuje přesné magnetické uchycení a optimalizovaný rychlonabíjecí výkon.

Autonabíječky

Nabíječky do auta představují nezbytnou výbavu pro dočerpání energie během cestování. Nabízejí vysoký výkon pro rychlé dobíjení telefonů i notebooků přímo z palubní sítě a často disponují praktickými prvky, jako jsou samonavíjecí kabely či víceportové rozhraní.

Nabíjecí kabely s vysokým Výkonem (100W až 240W)

Špičkové datové a nabíjecí kabely navržené pro napájení náročných zařízení, jako jsou pracovní notebooky či ultrabooky. Zvládají extrémní proudové zatížení a zajišťují rychlý přenos dat i spolehlivou dodávku energie.

Standardní a univerzální nabíjecí kabely (do 60W)

Kompaktní a flexibilní kabely určené pro každodenní dobíjení telefonů, tabletů či sluchátek. Zahrnují praktická provedení s displeji ukazujícími aktuální nabíjecí příkon, magnetickým opletením i víceúčelovými redukcemi.

Mezi polohovatelnými adaptéry a redukcemi vyniká Mobile Origin 240W USB-C Rotation 540° Adapter CB13 (-20 %), který poskytuje plný rozsah otáčení v úhlu 540 stupňů a bezproblémově propouští výkon až 240 W.

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