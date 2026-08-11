Výprodej nabíječek a kabelů na Alze: Přehled slev pro notebooky i telefony

Rychlé a bezpečné doplňování energie pro chytré telefony, tablety i notebooky je dnes klíčové pro bezproblémový každodenní provoz. Internetový obchod Alza.cz připravil zvláštní cenové zvýhodnění na široké portfolio nabíječek, bezdrátových stojánků, autoadaptérů a datových kabelů. Níže přinášíme strukturovaný přehled nejzajímavějších produktů rozdělených do přehledných kategorií podle typu a výkonu.
Síťové adaptéry a GaN nabíječky
Moderní síťové adaptéry využívající technologii GaN nabízejí vysoký výstupní výkon při zachování kompaktních rozměrů. Umožňují současné napájení více zařízení od chytrých telefonů až po vysoce výkonné notebooky.
- Anker 100W, 2xUSB-C, 1xUSB stříbrná (-20 %)
- Anker Prime 160W, 3xUSB-C stříbrná (-20 %)
- Anker Prime 150W, 2xUSB-C, 1xUSB, Pogo Pin černá (-20 %)
- Anker Zolo 70W, 3xUSB-C, 1xUSB černá (-20 %)
- Alzapower Ultimate X400 65W Bílá (-30 %)
- Vention 4-Port USB (C + C + C + A) GaN Charger (140W/140W/30W/22.5W) Foldable EU-Plug Dark Gray with (-35 %)
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Bezdrátové a MagSafe nabíječky
Bezdrátové nabíjecí podložky a stojánky přinášejí pohodlí při doplňování energie bez nutnosti zapojování kabelů. Podpora nových standardů Qi2 a MagSafe zajišťuje přesné magnetické uchycení a optimalizovaný rychlonabíjecí výkon.
- Vention 3in1 Wireless Folding MagCharger, Space Grey (-50 %)
- Mobile Origin 100W Qi2 25W Foldable Charger PW37 MagSafe Compatible (-20 %)
- FIXED MagPad Slim2 s podporou MagSafe Qi2.2 25W titanová (-25 %)
- FIXED MagZen 5 Stand s integrovanou Apple Watch nabíječkou a podporou MagSafe 5 000 mAh šedá (-25 %)
- Mobile Origin 3in1 Qi2 25W Foldable Magnetic Pad PW34 Black (-20 %)
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Autonabíječky
Nabíječky do auta představují nezbytnou výbavu pro dočerpání energie během cestování. Nabízejí vysoký výkon pro rychlé dobíjení telefonů i notebooků přímo z palubní sítě a často disponují praktickými prvky, jako jsou samonavíjecí kabely či víceportové rozhraní.
- Mobile Origin 100W Car Charger CA25 2x USB-C + USB-A (-36 %)
- UGREEN 90W Fast Car Charger with Retractable Cable (-35 %)
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Nabíjecí kabely s vysokým Výkonem (100W až 240W)
Špičkové datové a nabíjecí kabely navržené pro napájení náročných zařízení, jako jsou pracovní notebooky či ultrabooky. Zvládají extrémní proudové zatížení a zajišťují rychlý přenos dat i spolehlivou dodávku energie.
- Mobile Origin 140W Dual Charge USB-C Cable 1.2 m CB10 (-10 %)
- Mobile Origin 240W Display Cable USB-C to USB-C 1.5m CB4 (-20 %)
- Mobile Origin 240W Rotating Cable 540° USB-C to USB-C 1m CB12 (-20 %)
- Vention USB 2.0 C Male to C Male 5A Magnetic Cable 1.5M Black Aluminum Alloy Type (-30 %)
- AlzaPower 2-Pack Core Charge USB-C to USB-C 2.0 100W 2m černý (-30 %)
- UGREEN USB-C to USB-C PD Fast Charging Retractable Cable 100W Max 1m (-35 %)
- AlzaPower SilkCore USB-C to USB-C 3.2 Gen 2 240W 1m bílý (-30 %)
- AlzaPower AluCore USB-C to USB-C USB4 Gen 3×2 240W 0.5m černý (-30 %)
- Choetech PD100W USB-C to USB-C 1M Magnet Nylon Cable–green (-40 %)
- AlzaPower 90AluCore USB-C to USB-C 2.0, 100W, 2m – stříbrný (-30 %)
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Standardní a univerzální nabíjecí kabely (do 60W)
Kompaktní a flexibilní kabely určené pro každodenní dobíjení telefonů, tabletů či sluchátek. Zahrnují praktická provedení s displeji ukazujícími aktuální nabíjecí příkon, magnetickým opletením i víceúčelovými redukcemi.
- Mobile Origin 60W UltraSlim USB-C to USB-C Cable 1 m CB11 Black (-20 %)
- ChoeTech PD60W USB-C to USB-C Digital Display 1.2m Nylon Cable Dark blue (-35 %)
- ChoeTech PD60W USB-C to USB-C Digital Display 1.2m Magnet Nylon Cable Grey (-40 %)
- ChoeTech PD60W USB-C to USB-C Digital Display 1.2m Nylon Cable Grey (-35 %)
- AlzaPower AluCore 2in1 USB-C to USB-C/Lightning MFi 60W 1.2m černý (-30 %)
- FIXED Cable USB-C/USB-C a Lightning adaptérem PD 2m MFi PD 60W šedý (-50 %)
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Mezi polohovatelnými adaptéry a redukcemi vyniká Mobile Origin 240W USB-C Rotation 540° Adapter CB13 (-20 %), který poskytuje plný rozsah otáčení v úhlu 540 stupňů a bezproblémově propouští výkon až 240 W.
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