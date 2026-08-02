Standard RCS Universal Profile 4.1 přináší efektivnější šifrování a nový přenosový protokol

• 2. 8. 2026#Aplikace
Standard RCS Universal Profile 4.1 přináší efektivnější šifrování a nový přenosový protokol

Zdroj: Google

Nedávno jsme vás informovali o podpoře video hovorů v rámci technologie RCS a nyní zde máme RCS Universal Profile 4.1. Novinky se zaměřují na vylepšení stability a efektivity, ale i na další aspekty.

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RCS Universal Profile 4.1

RCS je aktuální náhrada za SMS a MMS. Navíc tuto technologii konečně podporuje i Apple, takže komunikace mezi platformami je o poznání lepší. Organizace GSMA se u verze 4.1 například zaměřila na vylepšení kompatibility šifrování E2EE. Došlo na úpravu specifikací pro koncové šifrování, aby přenos zpráv byl hladší mezi různými platformami, aplikacemi a poskytovateli.

Byl přidán nový přenosový protokol gRPS, díky čemuž se zrychluje a odlehčuje přenos zpráv a signalizace. Má menší nároky na zdroje a vyšší stabilitu. Nahrazuje tak původní řešení, které bylo kombinací protokolů SIP a MSRP běžících nad infrastrukturou IMS (IP Multimedia Subsystem).

Standard RCS Universal Profile 4.1 přináší efektivnější šifrování a nový přenosový protokol

Zdroj: Google

Zapracovalo se i na uživatelských profilech. Respektive je možné sdílet v konverzacích svá jména a obrázky ze stávajících profilů z Googlu, Applu nebo operátora. Současně si uživatelé budou moci nastavit, kdo tyto údaje uvidí.

Nečekejte ale, že se novinky hned objeví na mobilech. V podstatě se jedná o seznam změn v rámci RCS 4.1 a bude záležet na firmách, kdy vše zavedou do svých aplikací. První bude asi Google a pak se přidá Apple.

Zdroje: androidauthority.com, gsma.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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