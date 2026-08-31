Nová akce Vodafonu: Až 35% sleva na mobilní tarify pro držitele ITIC

Zdroj: Vodafone
Asi jste již viděli zkratku ISIC, nebo dokonce máte takový průkaz studenta. Dnes slouží i pro získání výhod, jako jsou slevy na produkty i služby. Ostatně u mobilních operátorů se nabízí i zvýhodněné služby. Vodafone si ale připravil akci pro držitele průkazů ITIC.
Slevy pro ITIC
Průkazy ITIC (International Teacher Identity Card) jsou pro učitele a jedná se o obdobu ISIC, tedy celosvětově uznávaný mezinárodní průkaz učitele a pedagogického pracovníka. Vodafone ve spolupráci s GTS Alive přináší speciální nabídku, která obsahuje dva tarify.
„Učitelé a učitelky mají obrovský vliv na to, jak bude vypadat budoucnost našich dětí i celé společnosti. Proto jim chceme na začátku školního roku poděkovat způsobem, který je praktický a využitelný každý den. Speciální nabídka neomezených tarifů pro držitele průkazu ITIC je naším vyjádřením podpory všem, kteří se každý den věnují vzdělávání,“ uvádí Jan Schmiedhammer, marketingový ředitel mobilních služeb Vodafonu.
Levnější je BezLimitu M (Neomezené volání, SMS a data s rychlostí 8 Mb/s), kde je cena pro držitele ITIC 520 Kč měsíčně, což je vlastně 35% sleva. Druhým je BezLimitu M Extra (Neomezené volání, SMS a data s rychlostí 10 Mb/s, sleva na zařízení až 5 000 Kč), kde je cena po slevě 657 Kč měsíčně. Zde se tedy nabízí 27% sleva.
Nabídka není neomezená a platí od 28. srpna do 31. října 2026, přičemž ji mohou uživatelé využít v kamenných prodejnách nebo na zákaznické lince. Sleva platí na 12 měsíců, takže po uplynutí této doby je nutné vyjednat lepší podmínky, přejít na jiné řešení nebo akceptovat navýšení.
„V Česku využívá průkazy ITIC velké množství učitelů, například v minulém roce bylo těchto průkazů vydáno více než 37 tisíc a jejich počet kontinuálně roste. Učitelé mohou s tímto průkazem využívat řadu slev a dalších výhod obdobně jako studenti s průkazem ISIC. Nyní získávají od Vodafone další zajímavý benefit,“ uvedl Radek Schich, ředitel GTS Alive.
Zdroj: Tisková zpráva
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