Výhodné slevy na notebooky, stolní počítače a All-in-One řešení na Alza.cz

Aktuální nabídka na Alza.cz přináší výrazné slevy na široké spektrum výpočetní techniky. Cenová zvýhodnění pokrývají kompaktní přenosné notebooky pro každodenní práci, výkonná zařízení pro profesionály i moderní stolní počítače a prostorově úsporné All-in-One sestavy.
Notebooky a ultrabooky
Segment přenosných počítačů nabízí výrazné úspory napříč různými kategoriemi, od lehkých studentských a kancelářských zařízení přes prémiová zařízení Copilot+ PC s procesory ARM až po výkonné pracovní a multimediální stroje.
- ASUS Vivobook S14 M3407KA-OLED020W Matte Gray (-37 %)
- ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5742WZ Mixed Black (bez adaptéru) (-34 %)
- ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-EB1869WZ Mixed Black (bez adaptéru) (-33 %)
- ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096Z Cool Silver (bez adaptéru) (-33 %)
- ASUS Vivobook S14 M3407GA-OLED089Z Cool Silver (bez adaptéru) (-32 %)
- Microsoft Surface Pro|Copilot+ PC|13″ OLED|32GB|1TB SSD|11th Edition|Platinum (-26 %)
- Microsoft Surface Laptop|Copilot+ PC|13.8″ IPS|16GB|1TB|7th Edition|Graphite for business (-23 %)
- OMEN Transcend 14-fb1004nc Shadow Black (-20 %)
- HP ProBook 4 G2a 16 (bez adaptéru) (-16 %)
- HP EliteBook X AI G1a 14 Silver (-13 %)
- MacBook Neo 13″ (-12 %)
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Stolní počítače
Kategorie stolních počítačů zahrnuje herní sestavy, miniaturní kancelářské stanice i standardní pracovní desktopy s moderní hardwarovou výbavou pro stabilní výkon a flexibilní možnosti rozšíření.
- MSI MAG Infinite S3 14NVP7-101EU (-29 %)
- Dell Pro Slim QCS1255 (-25 %)
- MSI Cubi 5 1M-482BEU (-22 %)
- GIGABYTE AORUS PRIME 5 (AP5A7N7T-5102) (-17 %)
- GIGABYTE AORUS PRIME 3 (AP3A7N6-5111) (-14 %)
- MSI PRO DP180 14ATA-1460EU (-11 %)
- HP ProDesk 4 G1i AI (-9 %)
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All-in-One počítače
All-in-One počítače představují elegantní řešení, které integruje veškerý hardware přímo do těla monitoru. Šetří místo na pracovním stole, minimalizují množství kabeláže a poskytují čisté pracovní prostředí pro domácnosti i firemní kanceláře.
- MSI PRO AP272P 14M-1001XEU (-29 %)
- MSI Modern AM242P 1M-2088XEU Black (-25 %)
- MSI PRO AP272P 14M-1085XEU (-21 %)
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