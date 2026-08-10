iQOO dotahuje do konce model Neo11 Ultra

iQOO Neo11 Ultra | Zdroj: GSMArena
Čínská firma Vivo pod herní značkou iQOO brzy přinese mobilní přírůstek s názvem Neo 11 Ultra. Za pomoci rozsáhlých úniků můžeme ještě před samotným oficiálním představením složit téměř celý seznam výbavy. Telefon by se měl posadit na vrchol nabídky, což mu zajistí nejen kvalitní displej, výkonný procesor nebo větší bateriový článek.
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Do čela se postaví 6,83palcový OLED panel s 2K rozlišením a integrovanou 3D čtečkou otisků prstů v ultrazvukové podobě. Za hlavním výkonem má stát modifikovaný procesor Dimensity 9500 od MediaTeku, který zkombinují se čtyřmi různými konfiguracemi pamětí (12/16GB RAM a 256/512GB úložiště).
Vzadu bude k dispozici bateriový článek o velikosti okolo 9 000 mAh. Ten samozřejmě dostane technologii rychlého 100W nabíjení. Následovat budou dva objektivy fotoaparátu, jakožto hlavní 50MPx snímač s OIS technologií a vedle něj druhý 8MPx senzor. Softwarovou stránku zajistí operační systém Android 16 pod vlastní nadstavbou OriginOS 6.
Výpis můžeme uzavřít kovovým rámečkem, 16MPx selfie kamerkou a certifikacemi odolnosti (IP68, IP69). Zbytek informací zjistíme během tiskové konference v úterý 18. srpna. Konečné cenovky zatím neznáme, ale na výběr budou tři barevná provedení (bílá, černá, gradientní modrostříbrná).
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
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