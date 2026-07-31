Chrome pro Android brzy nabídne širší možnosti úpravy vzhledu úvodní obrazovky

• 31. 7. 2026#Android #Aplikace
Chrome pro Android brzy nabídne širší možnosti úpravy vzhledu úvodní obrazovky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Některé novinky se do aplikací dostanou ve velké parádě, jindy se o nich dozvídáme až v momentě, kdy si jich někdo všimne. Nedávno jsme vás informovali, že vývojáři Chromu pracovali na důležitém projektu tři roky a možná si toho nikdo nevšiml. Tentokrát zde máme vylepšení, které je pouze kosmetické.

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Vlastní úvodní obrazovka

Když spustíte Chrome na mobilu, objeví se uvítací obrazovka s vyhledáváním, s částí pro zkratky a také Feed aktuálních článků. Toto jde ale změnit skrze menu v pravém horním rohu. Můžete tyto prvky vypnout, upravit, případně nastavit. V dohledné době se ale dočkáme nové možnosti.

Do seznamu přibude nastavení pro vzhled. Budete si moci nastavit barevné schéma, obrázek na pozadí a případně kolekci, kde se mění obrázky na pozadí. Níže můžete vidět ukázku možností.

Chrome For Android With Appearance 485w 1080h jpeg Chrome For Android Appearance 1 388w 864h jpeg Chrome For Android Appearance 2 388w 864h jpeg Chrome For Android Appearance 3 388w 864h jpeg

Zdroj: androidauthority

Pokud tedy nechcete jen nudnou uvítací obrazovku, asi tuto možnost oceníte, ale nejedná se o nic zásadního. Je tedy otázkou, kdo si začne hrát se vzhledem Chromu. Zatím není jasné, kdy dojde k plnému rozšíření. Novinka byla zaznamenána v Chromu ve verzi 151.0.7922.71.

Zdroj: androidauthority.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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