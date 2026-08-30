Tip na aplikaci: Hill Explorer – Praktický průvodce krajinou přímo ve vašem mobilu

• 30. 8. 2026#Aplikace #iOS
Tip na aplikaci: Hill Explorer – Praktický průvodce krajinou přímo ve vašem mobilu

Zdroj: Jiří Zrník

V poslední době se opět objevuje více českých aplikací a mezi ně nově zapadá Hill Explorer: Turistika, za kterou stojí Jiří Zrník. Ten má na svém kontě ještě jednu, konkrétně Puzzolver: Logic Puzzle Game.

Hill Explorer: Turistika

Tato novinka je zaměřena na milovníky turistiky, kteří se chtějí dozvědět o zajímavých místech ve svém okolí. Některým asi bude taková funkcionalita povědomá, jelikož něco podobného obsahují i Mapy.com od Seznamu. Aplikace Hill Explorer je ale v základu zdarma bez omezení počtu použití. Obsahuje i placené funkce.

Verze Premium obsahuje možnost přiblížení, režim dalekohledu, více informací o městech, objektech, městech a vesnicích. Nestojí ani korunu, ale na druhou stranu můžete Premium získat pokud třeba budete sledovat Facebook stránky aplikace. Většinou dostanete pár hodin používání. Varianta Ultimate pak obsahuje i teleskop, ještě komplexnější informace, offline režim, možnost pořizování fotek bez vodoznaku a také bez reklam. Cena je nastavena na 59,99 Kč měsíčně nebo 289,99 Kč ročně.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

Celkově jde ale o jednoduchou aplikaci, kterou jednoduše spustíte, zamíříte na horizont a začnou se objevovat informace o místech v okolí, tedy těch zajímavých pro turisty. Výhodou je, že obsahuje mnoho informací z různých kategorií. Pokud se tedy chystáte na podzimní turistiku, mohla by dobře posloužit při objevování okolí.

Aplikace je dostupná pro obě platformy, přičemž vyžaduje minimálně Android 8 nebo iOS 17.6.

Hill Explorer: Hiking & Peaks
Hill Explorer: Hiking & Peaks
StáhnoutQR-Code
Hill Explorer: Hiking & Peaks
Developer: Jiří Zrník
Price: Free+
Hill Explorer: Hiking & Peaks
Hill Explorer: Hiking & Peaks
StáhnoutQR-Code
Hill Explorer: Hiking & Peaks
Developer: Jiri Zrnik
Price: Free+

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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