Chytrá domácnost a péče o zdraví ve slevě: Výběr technologických vychytávek na Alza.cz

Moderní technologie usnadňují každodenní rutinu, zvyšují bezpečnost a pomáhají s péčí o tělo i domácnost. V aktuální nabídce internetového obchodu Alza.cz se objevuje řada chytrých zařízení napříč klíčovými kategoriemi s výrazným cenovým zvýhodněním.
Robotické vysavače
Automatizace úklidu šetří čas i energii díky pokročilé laserové navigaci a vysokému sacímu výkonu. Moderní robotické vysavače zvládnou nejen precizní vysávání různých typů podlah, ale také efektivní vytírání s automatickým dávkováním vody.
- MOVA V50 Ultra White (-53 %)
- Siguro RV-R800B TURBOVac Navigator Pro AI (-50 %)
- Roborock Q10 VF white (-40 %)
- Mova V50 Ultra Černý (-37 %)
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Zabezpečení a monitoring domácnosti
Zabezpečení nemovitosti dnes staví na bezdrátové konektivitě a okamžitých notifikacích v chytrém telefonu. Inteligentní bezpečnostní prvky zahrnují dohledové kamery, chytré videozvonky, přístupové zámky i specializované senzory kouře.
- EMOS GoSmart Domovní bezdrátový bateriový videozvonek IP-15S s wifi (-41 %)
- TP-Link Tapo TC80 (-33 %)
- Tenda TC3T24C-PS(4mm) (-33 %)
- Shelly chytrý zámek Loqed Touch, nerez ocel (-27 %)
- Shelly Smoke Plus, detektor kouře, WiFi, BT (bez baterie – CR123A) (-25 %)
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Chytré zásuvky a řízení energie
Přehled o spotřebě elektrické energie a možnost vzdáleného spínání spotřebičů tvoří základ efektivní chytré domácnosti. Chytré zásuvky umožňují nastavení časových plánů, automatizaci a monitoring zátěže v reálném čase.
- Ajax Socket White (-33 %)
- TP-Link Tapo P110 (CZ, SK) (-26 %)
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Osobní péče a zdraví
Diagnostické váhy s Wi-Fi či Bluetooth konektivitou a sonické zubní kartáčky s vysokou frekvencí stěrů zajišťují detailní sledování tělesných parametrů i špičkovou dentální hygienu s podporou mobilních aplikací.
- Verk Chytrá Bluetooth osobní váha, černá (-41 %)
- TrueLife SonicBrush Clean30 Duo (-30 %)
- Laifen Wave LFTB01-A Aluminium Blue (-30 %)
- Laifen Wave LFTB01-P White Giftbox, 3 náhradní hlavice (-28 %)
- Withings Body Comp Complete Body Analysis Wi-Fi Scale – White (-25 %)
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