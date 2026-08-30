HMD oživilo cenově dostupný tablet T21

HMD T21 | Zdroj: HMD
Čtvrtou šanci na úspěch dostává známý tablet s označením T21 od společnosti HMD, která již od roku 2022 bez velkých změn opakovaně pouští tohoto zástupce do oficiálního prodeje. Ani tentokrát nedošlo k žádné zásadní aktualizaci. To se týká jak vnější, tak vnitřní stránky. Výrobce pravděpodobně zařízení neuvolní v celosvětovém měřítku.
Zbytečný pokus
HMD T21 disponuje 10,36palcovým IPS displejem s 2K rozlišením, pod kterým běží čipová sada T7225 od Unisoc. Jedinou novinkou se stává přidaná konfigurace paměti, kde se objevuje 8GB operační paměť RAM a 256GB interní úložiště. Přitom méně nároční uživatelé mohou volit variantu 4 + 128 GB. Obě verze nadále podporují paměťové microSD karty.
Z každé strany je připraven jeden základní 8MPx snímač. K poslechu využijete buď 3,5mm audio jack nebo stereo reproduktory. Softwarová část v základu nabízí operační systém Android 15. Celkovou výdrž obstará baterie s kapacitou 8200 mAh včetně podpory technologie rychlého 18W nabíjení. Výpis výbavy uzavírá certifikace IP52 a podpora dotykového pera.
Základní verzi po přepočtu si cení na cca 5450 Kč, zatímco vyšší konfigurace vychází zhruba na 6468 Kč. Následující týdny mohou ještě přinést zbývající informace.
Zdroje: hmd.com, gizmochina.com
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