Google připravuje lokální zálohování Androidu do PC

Zdroj: Dotekomanie.cz
Možná si ještě pamatujete, jak komplikované bylo zálohování mobilů v dřívějších dobách. Potřebovali jsme kabel, patřičnou aplikaci a dávku trpělivosti. Navíc jsme se museli modlit, aby počítač rozpoznal zařízení. Dnes se již zálohování řeší automaticky, a to do cloudového prostoru. Ostatně Google nedávno provedl jednu změnu v samotném systému. Jak se ale ukazuje, chystá jednu novinku, která se může zalíbit těm, kdo se nechtějí spoléhat na cloudové řešení.
Google vylepšuje zálohování Androidu: Nová funkce pro stažené soubory
Záloha do počítače
Google začal před nějakou dobou pracovat na další možnosti zálohování dat z mobilu a nyní se konečně dozvídáme nějaké bližší podrobnosti. V podstatě budete moci nechat i na denní bázi zálohovat soubory ze svého mobilu do počítače bez využívání cloudového prostředí. Vše se bude dít přes lokální WiFi mezi počítačem a mobilem.
Na počítači bude postačovat mít jen nainstalovanou aplikaci Quick Share a samotné nastavení zálohování na Androidu bude také řešeno přes tuto službu. Sice je podmínkou, aby na obou zařízeních měl uživatel stejný Google účet, ale to je využíváno pro ověření. Níže můžete vidět rozpracovaný stav nastavení.
Tento typ lokální zálohy nebude řešit nastavení systému a aplikací, jen čistě soubory, jako jsou fotky, videa a audio soubory, případně i další typy. Už nyní se ale počítá s tím, že funkce nebude dostupná pro mobily od Samsungu. Důvodem je asi to, že u těchto zařízení se nabízí jiná služba a varianta od Googlu by byla jen duplicitní.
Zatím ale nevíme, kdy dojde ke spuštění. Vzhledem k tomu, že došlo k většímu pokroku ve zdrojových kódech, možná se dočkáme v horizontu týdnů nebo pár měsíců.
Zdroj: androidauthority.com
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