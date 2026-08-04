Honor oficiálně představuje Band 11 a 11 Pro

Honor Band 11 | Zdroj: Honor
Dlouhých 15 měsíců trvalo firmě Honor, než dokončila novou generaci chytrého náramku s příznačným názvem Band. V pořadí jedenáctá série přichází najednou ve dvou variantách, kde základní model doplňuje vylepšená verze pod označením Pro. Čínský výrobce si připravil kvalitnější displej, prodlouženou výdrž baterie a širší možnosti u fitness aktivit.
Poctivé novinky
Honor Band 11 bude lákat na 1,57palcový OLED displej, který nabídne rozlišení 402 x 256 pixelů. Následně za zmínku stojí také 60Hz obnovovací frekvence a 2,5D zakřivené sklo u čelního panelu. Bateriový článek o velikosti 250 mAh slibuje až 18denní výdrž. Sportovci ocení 113 sportovních režimů včetně profesionálního badmintonového režimu.
Samozřejmostí je možnost plavání (ne potápění), hlídání hladiny stresu, sledování spánku, měření tepové frekvence nebo okysličení krve. V obchodech budou tři barevné verze (bílá, černá, fialová) za cenu v přepočtu 714 Kč.
Pokročilá varianta Pro disponuje 1,61palcovým OLED panelem s maximálním jasem 2 000 nitů. Větší 400mAh baterie potěší maximálně 26denní výdrží. Nicméně fitness funkce převzal od základního provedení. Ovšem navíc dostal podporu telefonování, vzdálené ovládání závěrky fotoaparátu, větší nabídku ciferníků či funkci Najít telefon.
Pokud čekáte technologii NFC, případně GPS modul, tak oba prvky pořídíte pouze samostatně. Za NFC řešení v bílé, černé, zelené barvě dáte zhruba 932 Kč. Za GPS verzi v hnědé barvě zaplatíte okolo 1 088 Kč. Novinky na většinu trhů vstoupí v nejbližších týdnech, kdy zároveň zjistíme přesnější konečné ceny.
Zdroje: notebookcheck.com, gizmochina.com
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