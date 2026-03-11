Pixel 11 Pro Fold se ukazuje na uniklých renderech

Zdroj: Android Headlines
Skládací vlajková loď společnosti Google se v příští generaci moc nezmění. Internet v posledních hodinách doslova zaplavily uniklé rendery nadcházejícího Pixelu 11 Pro Fold. Oproti svému předchůdci však přinese spíše jemná vylepšení.
Množství změn nečekejte
Od včerejška po internetu létají vůbec první rendery očekávaného modelu Pixel 11 Pro Fold, kterého bychom se měli pravděpodobně dočkat, jak má americký gigant ve zvyku, v průběhu srpna. Vzhled modelu ale některé možná zklame. Google se od současného modelu totiž nehodlá moc odklonit.
Nějakých změn se však přece jenom dočkáme. Oba „ovály“ fotomodulu budou o něco delší, jelikož se do nich nově přesune blesk a mikrofon. Místo, kde fotomodul navazuje na zadní stranu „skládačky“, se zdá být nově také zaoblené. Zbytek změn zůstává pouze v jeho rozměrech.
Pixel 11 Pro Fold by si měl v této oblasti, kde je každý milimetr opravdu znát, polepšit. Při složení by měla tloušťka dosahovat na 10,1 mm a při rozložení na 4,8 mm, což je výrazný rozdíl oproti současným 10,8 mm, resp. 5,2 mm. Ostatní rozměry by měly zůstat na stejných hodnotách.
Co se týče kompletních specifikací modelu, na ty si ještě budeme muset nějakou dobu počkat. Prozatím si v této oblasti můžeme být jistí pouze tím, že Pixel 11 Pro Fold dorazí s nejnovějším čipem Tensor G6.
Zdroje: androidcentral.com, gsmarena.com
Komentáře