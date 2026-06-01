Pixel Watch 5 vytaženy z moře: Nejpodivnější únik prototypu v historii?

• 1. 6. 2026#Příslušenství
Zdroj: Google

V oblasti úniků kolem informací o zařízeních jsme viděli už kde co, ale aby došlo k situaci, že se tak stane skrze potápění, to tedy ještě ne. I tak zde máme první pohled na Pixel Watch 5.

Pixel Watch 5 z moře

Doposud jsme považovali za nejdivnější situaci to, že někdo zapomněl tajné zařízení v restauraci, ale nyní zde máme vítěze. Randy Pitchford se potápěl u ostrova Svatý Martin, který se nachází v souostroví Malých Antil ve východní části Karibského moře, a našel hodinky, u kterých se na zadní straně jednoznačně uvádí, že se jedná o Pixel Watch 5.

Zdroj: DuvalMagic

Samotná baterie byla dost slabá, ale hodinky stále zvládaly ukazovat čas. Krátce po zveřejnění fotek na sociálních sítích se nějak ozval majitel a hodinky jsou nazpět u toho, kdo je měl na starost.

Všechny indikace nasvědčují tomu, že se jedná o skutečný prototyp hodinek od Googlu. Není ale jasné, jestli jde o dokončenou verzi, nebo jen nějaký model pro testování. Minimálně dobře odolal na dně moře. I tak se jedná o nejzvláštnější typ úniku. Nebudeme muset ale dlouho čekat na potvrzení, jelikož k představení by mělo dojít za pár měsíců.

Zdroj: androidauthority.com

