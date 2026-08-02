Xiaomi odhaluje design série Redmi K100: Obří displej a spolupráce s Bose

Zdroj: Xiaomi
Subznačka Redmi měla být zacílena na střední a nižší třídu, ale již nějakou dobu dokazuje, že umí nabídnout mobily zapadající do vyšších příček. Aktuálně se chystá představení série K100 Pro a firma se již pochlubila s podobou.
Série Redmi K100 Pro
Nová generace Redmi K se představí 11. srpna v Číně a firma se už nijak netají tím, jak budou mobily vypadat. Konkrétně byly zveřejněny obrázky s Redmi K100 Pro Max, tedy nejvybavenější model této série. Sice firma neuvedla nějaké konkrétní specifikace, je vidět, že fotografická výbava obsahuje periskopický senzor se zoomem. Současně u foťáků bude dedikovaný reproduktor, na kterém se spolupracovalo se společností Bosse.
Lu Weibing, prezident společnosti Xiaomi, uvedl, že model Redmi K100 Pro bude všestranným vlajkovým modelem, zatímco Redmi K100 Pro Max má posunout hranice, se zacílením na hraní. Má nabídnout nadstandardní výkon i možnosti. Nebude to ale malé zařízení. Displej bude mít 6,9palcovou úhlopříčku.
Současně se dozvídáme, že v rámci uvedení bude chybět základní model Redmi K100. Ten se má představit později, ale nebylo řečeno ani nastíněno, kdy se tak stane. Jen pro představu, tak Redmi K100 Pro má mít nastavenou cenu kolem 12 400 Kč bez daně. Mobily se asi objeví později na našem trhu, možná ne všechny a asi i pod jiným označením.
Zdroje: gsmarena.com, m.weibo.cn
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