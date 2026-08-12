Nové Pixely klepou na dveře: Google láká na netradiční čas představení

Zdroj: Google
Google jako obvykle zveřejnil podobu svých nadcházejících mobilů v předstihu. Je to více méně taková tradice. Většinou jsme se ale následně dočkali představení v odpoledních hodinách našeho času, ale událost je naplánovaná tentokrát jinak.
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První u nás?
Oficiální video s představením nových zařízení od Googlu je naplánované na dnešní půlnoc, což je hodně nestandardní na Google. Představí se nové běžné smartphony, ohebná skládačka a také další generace hodinek. Ostatně ve videích láká mimo jiné i na nový prvek na některých mobilech.
Naštěstí ale nebudete muset čekat na půlnoc, abyste se dozvěděli, co bude všechno představeno. Dnes odpoledne sledujte náš web, aby vám nic neuniklo. Důvodem je fakt, že k představení novinek na našem trhu dojde o několik hodin dříve, tedy v předstihu oproti oficiálnímu videu s uvedením výše.
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