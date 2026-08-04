CMF rozšiřuje nabídku o Clip Pro: Otevřená konstrukce a 32hodinová výdrž

Zdroj: CMF
CMF (subznačka Nothing) má na svém kontě již mnoho modelů bezdrátových sluchátek. Kromě běžných TWS a náhlavních najdete v nabídce i CMF Ear (open), aneb sluchátka za ucho. Dnes značka rozšiřuje portfolio a představuje CMF Clip Pro, tedy připínací sluchátka.
Další CMF mobil od Nothing jen tak nebude
CMF Clip Pro
Tato sluchátka patří do kategorie otevřených. Firma se chlubí tím, že jejich design byl navržen k dlouhodobému pohodlnému nošení. Například mají tříbodový systém upevnění navíc je vše podpořeno tenkým spojovacím můstkem, který má v sobě titanové jádro. Základem CMF Clip Pro jsou 10,8mm měniče s duálními magnety.
Byla integrována technologie Ultra Bass pro zvýraznění nízkých frekvencí a snížení zkreslení výšek a sluchátka mají navíc certifikaci Hi-Res Audio. Podporují kodeky LDAC, AAC a SBC a konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.4. Jsou podporovány technologie Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair pro rychlejší propojení. Navíc je možné propojit se dvěma zařízeními současně.
Sluchátka mají certifikaci IP54. Samotná krabička neslouží jen pro nabíjení. Má otočný ovladač Smart Dial, pomocí kterého jde měnit hlasitost, ovládat přehrávání a hovory. Sluchátka vydrží přehrávat hudbu až 10 hodin, ve spojení s krabičkou pak až 32,5 hodin.
CMF Clip Pro budou dostupná ve třech barevných provedeních: Dark Grey, Light Grey a Coral za cenu 79,95 € na nothing.tech a u vybraných partnerů. Globální předobjednávky odstartují 1. září a první kusy se k zákazníkům dostanou 7. září. Česká cena bude ještě upřesněna.
Zdroj: Tisková zpráva
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