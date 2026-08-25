Nové iPhony 18 dorazí za necelý měsíc, budou ale dražší díky paměťové krizi

iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Apple už v červnu kvůli výraznému zdražování paměťových čipů zvýšil ceny některých Maců a iPadů. Podle nových informací čeká podobný osud také letošních iPhonů 18. Všechny modely mají proti předchozí generaci zdražit o 100 dolarů což v prostém přepočtu činí zhruba 4 200 Kč. České ceny ale budou nejspíš lišit.
iPhony 18 zdraží díky paměťové krizi
O zvýšení cen iPhonů 18 se spekuluje už delší dobu, nejnovější zpráva ale podle agentury Bloomberg pochází z důvěryhodnějšího zdroje a dřívější informace podporuje. Důvodem mají být především rostoucí ceny operačních pamětí a úložišť NAND. Apple se podle zdrojů obeznámených se situací nejprve snažil vyšší náklady pokrýt a nepromítat je do cen telefonů. Rostoucí ceny komponent ale začínají příliš ovlivňovat marže, takže firma má část nákladů promítnout právě do koncových cen. Výsledkem má být plošné zdražení iPhonů 18 o 100 dolarů. Pokud se informace potvrdí, například iPhone 18 Pro by mohl v USA začínat na 1199 dolarech.
Zdražuje i konkurence
Apple má při rozhodování jednu výhodu. Vyšší ceny nejsou problémem pouze jeho dodavatelského řetězce. Samsung, Google a další výrobci smartphonů už podle dostupných informací své ceny zvýšili, takže ani o 100 dolarů dražší iPhony by se neměly výrazně vymknout současné cenové hladině konkurence.
Zdražení navíc přichází poté, co Apple ze stejného důvodu upravil ceny Maců a iPadů. Pokud ceny pamětí zůstanou vysoko, iPhony tak budou další produktovou řadou, u které firma přestane zvýšené náklady plně kompenzovat ze své marže. Je ale potřeba brát možné navýšení jako prozatím neoficiální informaci. Zdroj hovoří o očekávaném zdražení celé řady, Apple však ceny iPhonů 18 zatím oficiálně nepotvrdil.
Jaké ceny bychom mohli očekávat v Česku?
Pokud bychom vycházeli ze skutečnosti, že by Apple cenu nové řady iPhonů navýšil zhruba o 9 %, pak by převod amerických cen na ty české mohl vypadat následovně. Pro porovnání uvádíme i ceny loňských modelů.
|Model
|iPhone 17 – cena při uvedení v ČR
|iPhone 18 – očekávaná cena v ČR
|iPhone 17/18
|22 990 Kč
|cca 24 990–25 990 Kč*
|iPhone 17 Pro / 18 Pro
|32 990 Kč
|cca 35 990 Kč
|iPhone 17 Pro Max / 18 Pro Max
|34 990 Kč
|cca 37 990–38 990 Kč
Výše uvedené ceny jsou pouze naším odhadem nikoliv potvrzení finální ceny. Již dříve jsme vás také informovali o tom, že letos v září by měly tentokrát dorazit pouze Pro a Pro Max modely. Základní řada iPhonů by měla dorazit až na jaře příštího roku.
Zdroj: gsmarena.com
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