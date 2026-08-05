iPhone Air 2 má dostat druhý 48Mpx fotoaparát a menší Dynamic Island

Zdroj: ShiftDelete
První iPhone Air vsadil na tenké a lehké tělo, ale zároveň přinesl jen jeden zadní fotoaparát. Právě to patřilo mezi nejčastěji kritizované vlastnosti telefonu. Apple by nyní mohl tento nedostatek napravit. Podle analytika Jeffa Pua ze společnosti GF Securities připravuje Apple iPhone Air 2 na první čtvrtletí příštího roku. Nová generace má údajně nabídnout pět změn, přičemž první dostupné informace zatím podrobněji popisují pouze dvě z nich.
Druhý fotoaparát u iPhonu Air 2 přidá ultraširokoúhlý objektiv
Nejdůležitější novinkou má být druhý zadní fotoaparát s rozlišením 48 Mpx. Současný iPhone Air používá pouze jeden hlavní fotoaparát Fusion, zatímco jeho nástupce by měl dostat také ultraširokoúhlý objektiv. Nepůjde tedy o teleobjektiv určený pro optické přiblížení. Druhý fotoaparát ale rozšíří možnosti při pořizování širokých záběrů a mohl by posloužit také pro snímky z velmi malé vzdálenosti. Pro běžné používání jde pravděpodobně o praktičtější změnu než přidání dalšího senzoru pro přiblížení. Apple ale bude muset nový modul vměstnat do tenkého těla, které představuje hlavní charakteristický prvek celé řady Air.
Druhou známou změnou má být o něco menší Dynamic Island. Apple tento výřez představil u iPhonu 14 Pro a od té doby postupně pracuje na zmenšování prostoru, který zabírá v horní části displeje.
Rozdíl pravděpodobně nebude výrazný, ale menší výřez může nepatrně zvětšit využitelnou plochu obrazovky. Apple by tak pokračoval v postupném přesouvání senzorů a kamer pod displej nebo do kompaktnějšího prostoru.
iPhone Air má představovat kombinaci prémiového zpracování, nízké hmotnosti a tenké konstrukce za nižší cenu než modely Pro. První generace ale kvůli jedinému zadnímu fotoaparátu působila v některých ohledech jako zařízení s mnoha kompromisy.
To, jak se zdá se snaží Apple postupně vylepšit a zřejmě nevnímá řadu Air pouze jako jednorázový experiment, ale počítá s ní do budoucna. Druhý fotoaparát ukazuje, že chce na původním konceptu dál pracovat a postupně odstraňovat jeho největší slabiny. Jeff Pu zmiňuje celkem pět nových funkcí, zbývající tři však zatím neupřesnil. Na více informací si tak budeme muset ještě počkat.
Zdroj: intomobile.com
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