HMD Asha 305: Pět palců a vyjímatelná baterie v roce 2026

Zdroj: HMD
Mobily s vyjímatelnou baterií v podstatě vymizely, stejně jako zařízení s menší úhlopříčkou displeje. Najít mobil s menší úhlopříčkou jak 6 palců je trochu umění. Přichází ale značka HMD s novým modelem HMD Asha 305.
Malý a s vyjímatelnou baterií
HMD Asha 305 je smartphone založený na Androidu a má skutečně displej s úhlopříčkou 5 palců. Dokonce má vyjímatelnou baterii, co je na dnešní dobu vskutku unikátní. Jak ale můžete vidět níže, rámečky kolem displeje jsou enormní. Asi je vám jasné, že se nebude jednat o nějak dobře vybavený „smartphone„.
HMD Asha 305 je vybavena systémem Pulse OS, který je založen na Androidu, ale zcela mu schází Google Play Služby a ani Obchod Play od Googlu zde nenajdete. I tak mobil má mít například aplikace jako TikTok Lite, Facebook Lite, Instagram Lite, WhatsApp a YouTube. Displej má velmi slabé rozlišení a o fotografické výbavě se tady raději ani bavit nebudeme. Jsou totiž použity 2MPx senzory.
Co se týče baterie, tak má kapacitu 2500 mAh. I proto jsme použili slovo smartphone v uvozovkách. Technicky vzato, je to chytrý mobil, ale nemá běžné možnosti. Možná by se HMD Asha 305 dala považovat za mobil pro snížení závislosti na mnoha funkcích. Co se týče ceny, tak novinka vychází v přepočtu přibližně na 1300 Kč. Jestli se dostane do Evropy, zatím nevíme.
Specifikace HMD Asha 305
- displej: 5 palců, FWVGA, rozlišení 854 x 480 pixelů
- procesor: Unisoc T137
- RAM: 2 GB
- úložiště: 16 GB, podpora microSD karet až do 128 GB
- Operační systém: Pulse (Android)
- Dual SIM: Nano SIM (dual SIM slot)
- Foťáky:
- zadní: 2 Mpx (hlavní, LED blesk)
- přední: 2 Mpx
- Konektivita: 4G LTE, GSM (850, 900, 1800 MHz), WCDMA (pásma 1, 2, 5, 8), LTE (pásma 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41), Wi-Fi 802,11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, USB-C (USB Type-C)
- rozměry a hmotnost: 147 x 71,5 x 10,2 mm, 145 gramů
- baterie a nabíjení: 2500 mAh (vyjímatelná), 5W nabíjení přes USB-C
Zdroje: hmd.com, gizmochina.com
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