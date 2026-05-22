Apple Watch Ultra 4 by měly příjít s kompletním redesignem a pokročilým měřením tlaku

Zdroj: Dotekomanie.cz
Chytré hodinky od Applu se v posledních letech dočkaly spíše evolučních změn, ale nadcházející změny u nejvyššího modelu pro ty nejnáročnější uživatele pravděpodobně přinesou největší skok od svého představení v roce 2022. Apple Watch Ultra 4 mají podle dostupných informací nabídnout zcela nový vzhled a výrazně vylepšené schopnosti měření krevního tlaku. Apple se tím snaží reagovat na stále ostřejší konkurenci ze strany značek jako Samsung nebo Fitbit.
Co přinesou nové Apple Watch Ultra 4?
Uvedení kompletně přepracovaného modelu dává z obchodního hlediska velký smysl. Analytici trhu odhadují, že radikální změny v designu a nové funkce zaměřené na zdraví mohou zvýšit dodávky hodinek Apple Watch o 20 % až 30 % ve srovnání s minulým rokem.
Nová funkce pro monitorování krevního tlaku využije inovovaný optický snímač srdečního tepu umístěný na zadní straně zařízení. Systém bude neustále sledovat a vyhodnocovat, jak krevní cévy reagují na každý úder srdce. Pokud hodinky detekují abnormální průběh nebo výkyv, okamžitě zašlou uživateli upozornění. Celá technologie se momentálně nachází ve fázi posuzování u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).
Nové řešení přímo navazuje na funkci Upozornění na hypertenzi (Hypertension Notifications), kterou Apple představil loni na podzim v rámci systému watchOS 26. Starší implementace ovšem sledovala reakce cév v dlouhodobém horizontu 30 dní. Chystaná verze u Apple Watch Ultra 4 tak představuje podstatně pokročilejší verzi měření, která naplno využije nové hardwarové schopnosti zařízení. Fyzická proměna hodinek by měla být stejně výrazná jako novinky v oblasti softwaru. Zdroje poukazují na změny designu, kterým dominuje osm senzorů uspořádaných do kruhového vzorce na zadní straně pouzdra.
Ambice Applu na pokročilé zdravotní funkce však u krevního tlaku nekončí. Dalším milníkem, který by Apple rád pokořil zůstává neinvazivní měření hladiny cukru v krvi. Apple na této technologii pracuje již řadu let, ale spuštění stále brzdí chybějící schválení úřadů. Úspěch v této oblasti by přitom znamenal revoluci ve sledování diabetu a usnadnil by život milionům uživatelů po celém světě.
Pokud nová funkce měření tlaku získá povolení od regulátorů, nositelná elektronika od Applu by tak získala pevné místo v kategorii certifikovaných zdravotnických prostředků. To samozřejmě přináší jak příležitost, tak velkou výzvu, protože pravidla pro lékařská zařízení jsou extrémně přísná. Očekává se, že Apple Watch Ultra 4 vstoupí na trh na podzim letošního roku.
Zdroj: intomobile.com
Komentáře