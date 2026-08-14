Prémiové příslušenství v masivní akci: Slevy až 65 % na chytré nabíječky a výkonné GaN adaptéry KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 14. 8. 2026#Příslušenství
Prémiové příslušenství v masivní akci: Slevy až 65 % na chytré nabíječky a výkonné GaN adaptéry

Skládací bezdrátové nabíječky

Kompaktní rozměry a vysoká flexibilita dělají ze skládacích nabíječek ideální volbu pro časté cestování i přesuny mezi kanceláří a domovem. Moderní mechanismy umožňují bezpečné složení do minimálních rozměrů. Tyto modely, vybavené nejnovějšími standardy Qi2 a MagSafe, zvládnou spolehlivě doplnit energii chytrému telefonu, hodinkám i sluchátkům současně, a to bez zbytečné spleti kabelů.

Stacionární bezdrátové nabíječky

Pro pevné umístění na pracovní stůl nebo noční stolek představují stacionární modely elegantní a robustní řešení. Nabízejí vynikající stabilitu a optimální pozorovací úhel pro chytrý telefon během samotného procesu doplňování energie. Tím je zajištěn neustálý přehled o příchozích notifikacích či probíhajících hovorech bez nutnosti přerušovat nabíjení.

Síťové GaN adaptéry

Technologie nitridu galia (GaN) posunula hranice efektivity nabíjecích adaptérů na zcela novou úroveň. Výrazné zmenšení fyzických rozměrů nijak neomezuje celkový výkon. Naopak dochází k lepšímu odvodu tepla a vyšší účinnosti. Široké rozpětí dostupných výkonů umožňuje napájet nejen drobnou mobilní elektroniku, ale také energeticky náročné přenosné počítače.

Nabíječky do auta a powerbanky

Spolehlivý přísun energie je na cestách naprostou nutností. Speciálně navržené držáky do automobilu disponují silnými magnety a integrovaným aktivním chlazením, což chrání baterii telefonu před přehřátím v teplých dnech či při zátěži spojené s navigováním. Kapesní powerbanky pak dodávají dodatečnou jistotu výdrže bez nutnosti připojovat fyzické kabely.

Chytré rozbočovače a PowerCube

Dokonalá organizace kabeláže a přístupu k elektrické síti výrazně zvyšuje pracovní komfort. Systémy PowerCube a rozšířené rozbočovače eliminují mrtvé body klasických prodlužovacích kabelů. Díky kombinaci standardních zásuvek a moderních USB konektorů s rychlým nabíjením PD plní funkci centrálního uzlu pro veškerou elektroniku v místnosti.

Další zajímavé výběry

V rámci aktuální slevové nabídky si pozornost zaslouží i užitečné doplňky rozšiřující možnosti celého ekosystému. Mezi nimi nechybí elegantní magnetické peněženky s integrovanou funkcí stojánku nebo chytří lokalizační pomocníci s plnou integrací do sítě Apple Find My.

Detailní informace o všech produktech a kompletní nabídku zlevněného příslušenství poskytují oficiální webové stránky výrobce. Proměňte správu a nabíjení své osobní elektroniky v dokonale sladěný proces s technologiemi Cubenest, které poskytují energii spolehlivě a na jakémkoliv místě.

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