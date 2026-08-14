Prémiové příslušenství v masivní akci: Slevy až 65 % na chytré nabíječky a výkonné GaN adaptéry

Skládací bezdrátové nabíječky
Kompaktní rozměry a vysoká flexibilita dělají ze skládacích nabíječek ideální volbu pro časté cestování i přesuny mezi kanceláří a domovem. Moderní mechanismy umožňují bezpečné složení do minimálních rozměrů. Tyto modely, vybavené nejnovějšími standardy Qi2 a MagSafe, zvládnou spolehlivě doplnit energii chytrému telefonu, hodinkám i sluchátkům současně, a to bez zbytečné spleti kabelů.
- Cubenest 3v1 Qi2 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka SQ312 Pro černá (-26 %)
- Cubenest 3v1 Qi2 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka SQ312 Pro titanová (-26 %)
- Cubenest 3v1 Qi2 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka SQS312 Pro Samsung Watch (-26 %)
- Cubenest 3v1 Qi2.2 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka SQ312 Ultra oranžová (-10 %)
- Cubenest 3v1 Qi2 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka EQ310 šedá (-23 %)
- Cubenest 3v1 Qi2 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka EQ310 bílá (-23 %)
- Cubenest 3v1 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka E310 bílá (-40 %)
- Cubenest 2v1 Skládací bezdrátová magnetická nabíječka S211 (-63 %)
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Stacionární bezdrátové nabíječky
Pro pevné umístění na pracovní stůl nebo noční stolek představují stacionární modely elegantní a robustní řešení. Nabízejí vynikající stabilitu a optimální pozorovací úhel pro chytrý telefon během samotného procesu doplňování energie. Tím je zajištěn neustálý přehled o příchozích notifikacích či probíhajících hovorech bez nutnosti přerušovat nabíjení.
- Cubenest 3v1 Bezdrátová magnetická nabíječka S313 Pro stříbrná (-65 %)
- Cubenest 3v1 Bezdrátová magnetická nabíječka S313 Pro šedá (-65 %)
- Cubenest 3v1 Qi2.2 Bezdrátová magnetická nabíječka SQ314 oranžová (-11 %)
- Cubenest 3v1 Qi2.2 Bezdrátová magnetická nabíječka SQ314 šedá (-11 %)
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Síťové GaN adaptéry
Technologie nitridu galia (GaN) posunula hranice efektivity nabíjecích adaptérů na zcela novou úroveň. Výrazné zmenšení fyzických rozměrů nijak neomezuje celkový výkon. Naopak dochází k lepšímu odvodu tepla a vyšší účinnosti. Široké rozpětí dostupných výkonů umožňuje napájet nejen drobnou mobilní elektroniku, ale také energeticky náročné přenosné počítače.
- Cubenest PD GaN Adaptér 240W S6D0 (-21 %)
- Cubenest PD GaN Adaptér 140W S5D0 (-29 %)
- Cubenest Cestovní PD GaN Adaptér 65W S3D1 (-20 %)
- Cubenest PD GaN Adaptér 35W S2D1 černý (-40 %)
- Cubenest PD GaN Adaptér 35W S2D1 bílý (-40 %)
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Nabíječky do auta a powerbanky
Spolehlivý přísun energie je na cestách naprostou nutností. Speciálně navržené držáky do automobilu disponují silnými magnety a integrovaným aktivním chlazením, což chrání baterii telefonu před přehřátím v teplých dnech či při zátěži spojené s navigováním. Kapesní powerbanky pak dodávají dodatečnou jistotu výdrže bez nutnosti připojovat fyzické kabely.
- Cubenest Qi2.2 Chladící magnetická bezdrátová nabíječka do auta SQ1C3 (-15 %)
- Cubenest Qi2.2 Magnetická bezdrátová nabíječka do auta SQ1C4 (-25 %)
- Cubenest Magnetická bezdrátová powerbanka 5000 mAh S1B1 černá (-33 %)
- Cubenest Magnetická bezdrátová powerbanka 5000 mAh S1B1 šedá (-33 %)
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Chytré rozbočovače a PowerCube
Dokonalá organizace kabeláže a přístupu k elektrické síti výrazně zvyšuje pracovní komfort. Systémy PowerCube a rozšířené rozbočovače eliminují mrtvé body klasických prodlužovacích kabelů. Díky kombinaci standardních zásuvek a moderních USB konektorů s rychlým nabíjením PD plní funkci centrálního uzlu pro veškerou elektroniku v místnosti.
- Cubenest PD GaN PowerStrip SlimLine 7v1 Extended USB 33W (-33 %)
- Cubenest PowerCube Extended 1,5 m šedá (-32 %)
- Cubenest PowerCube Original USB A+C PD 20 W zelená (-34 %)
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Další zajímavé výběry
V rámci aktuální slevové nabídky si pozornost zaslouží i užitečné doplňky rozšiřující možnosti celého ekosystému. Mezi nimi nechybí elegantní magnetické peněženky s integrovanou funkcí stojánku nebo chytří lokalizační pomocníci s plnou integrací do sítě Apple Find My.
- Cubenest Prémiová magnetická peněženka a stojan WT01S titanová (-50 %)
- Lokátor HoloTag s podporou Apple Find My 1 ks (-30 %)
- Lokátor HoloTag s podporou Apple Find My 4 ks (-30 %)
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Detailní informace o všech produktech a kompletní nabídku zlevněného příslušenství poskytují oficiální webové stránky výrobce. Proměňte správu a nabíjení své osobní elektroniky v dokonale sladěný proces s technologiemi Cubenest, které poskytují energii spolehlivě a na jakémkoliv místě.
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