Redmi Note 17 zná datum premiéry. Firma ukázala finální podobu [aktualizováno]

Zdroj: Redmi
Aktualizováno 8. 7.
Tento týden se dozvídáme, kdy budou hlavní novinky představeny u mnoha značek. Google zveřejnil datum uvedení nových Pixelů a následně se pochlubil Samsung. Nyní zde máme termín uvedení série Redmi Note 17. Stane se tak 14. července ve 13:00 našeho času, ale jedná se o představení v Číně. Evropské představení bude později a je otázkou, jestli mobily do té doby neprojdou nějakými změnami pro náš trh. Kromě toho se firma pochlubila finální podobou některých modelů.
Původní článek 28. 6.
Značku Redmi čeká rozšíření rovnou o tři zástupce, kteří budou patřit do chystané série Note 17. První spekulace ze začátku května se významně zpřesňují. Nejnovější únik po modelu Note 17 Pro Max nyní doplňuje další informace kolem Note 17 a Note 17 Pro. Připravované telefony mají shodně lákat na slušný displej, výkonný hardware, kvalitní fotoaparáty a dlouhou výdrž baterie.
Žádná ořezávátka
Základní Redmi Note 17 by měl získat plochý OLED panel o úhlopříčce 6,83 palce, který bude dosahovat na 1,5K rozlišení a dostane integrovaný snímač otisků prstů v optické formě. Do nitra si cestu najde čipová sada Snapdragon 6s Gen 4 od Qualcommu. Dalším výbavovým prvkem se stane technologie rychlého 67W nabíjení a hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu.
Zlatou střední cestou se nejspíš vydá verze Note 17 Pro, kde se opět očekává plochý displej s 1,5K rozlišením. Hardwarová stránka má nabídnout čipset Snapdragon 6 Gen 5 od stejného dodavatele. Celkovou výdrž obstará článek baterie o velikosti 9 000 mAh. Dále do výbavy nasadí hlavní 50MPx fotoaparát, duální stereo reproduktory a voděodolnost podloženou nejvyšším stupněm certifikace.
Co se týče nejvyššího zástupce Pro Max, tak aktuální zpráva v podstatě jen potvrzuje to, co jsme slyšeli naposledy. Nicméně alespoň u displeje si můžeme potvrdit 1,5K rozlišení a uvnitř upřesnit baterii s kapacitou 10 100 mAh. Od varianty Pro převezme kvalitní audio sestavu a vysokou odolnost vůči vodě.
Oficiální představení na domácí půdě má proběhnout během příštího měsíce, takže klíčové podrobnosti mohou dorazit už v nejbližší možné době.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, gizmochina.com, gizmochina.com
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