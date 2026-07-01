Samsung láká na červencovou premiéru novinek, portfolio skládaček se rozroste

Zdroj: Samsung a Dotekomanie.cz
Představování mobilů se drží zažité strategie u každého výrobce. I Samsung má vyhrazená období, kdy představuje nové generace modelů. Letní měsíce většinou připadají skládačkám a jinak tomu nebude ani letos. Tentokrát se ale dočkáme jednoho zařízení navíc.
Galaxy Unpacked ve jménu změny
Samsung má své představovací akce nazvané Galaxy Unpacked, kde dojde na kompletní odhalení novinek. Sem tam ještě v předstihu uvede nový procesor nebo jinou součástku. Nedávno jsme vás informovali, že Samsung začíná vyrábět nový typ úložiště, ale nejsme si jisti, jestli zrovna toto bude právě u nadcházejících novinek.
Firma zatím jen startuje kampaň na svých sociálních sítích pomocí několika videí, která spojuje jedna konkrétní záležitost.
@samsung
Keep what matters most 🎞️ Comment #Samsung if you can guess what’s coming! Learn more: samsung.com
Jde hlavně o změnu poměru stran, což jasně nasvědčuje tomu, že se dočkáme nové ohebné skládačky. O ní se ostatně spekuluje již delší dobu. Možná se stane na pevno součástí nabídky jako takové a Samsung bude mít v základním portfoliu tři různé modely. Vzhledem k tomu, že právě Apple by měl později v tomto roce uvést svou verzi s podobným poměrem stran, tak nás asi čeká vyrovnaný konkurenční boj.
Samsung ale zatím nezveřejnil datum představení novinek, ale mělo by se tak stát v červenci, asi v druhé polovině. Jakmile se dozvíme další informace, aktualizujeme článek.
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