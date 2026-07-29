Nepředstavené Pixel Watch 5 se ukazují v aplikaci Google Health aktualizováno

• 29. 7. 2026#Příslušenství
Nepředstavené Pixel Watch 5 se ukazují v aplikaci Google Health [aktualizováno]

Zdroj: Google

Aktualizováno 29. 7.

Google představí nejen Pixel novinky už 13. srpna, ale nedaří se mu uhlídat informace. Že aplikace mívají nachystané textové řetězce k novým modelům, není nic neobvyklého, ale aby sama aplikace nabízela rovnou jen tak informace, případně výběr zařízení, které bude uvedeno, není již běžné. Aplikace Google Health právě obsahuje na výběr ze zařízení Pixel Watch 5. To můžeme potvrdit i my, jelikož se nám v naší verzi aplikace ukazuje neuvedený model.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

Bohužel zde nejsou jakékoliv podrobnosti o specifikacích nebo vlastnostech. Výskyt tohoto modelu tak potvrzuje představení za pár týdnů.

Aktualizováno 2. 6.

Po bizarním úniku chystaných hodinek od Googlu zde máme další vynoření, tentokrát z databáze certifikační autority. Konkrétně se v datech zmiňují modely G0F3Y, G1XJ6, G25QD a GFW3R, což jsou asi verze 41mm a 45mm ve variantách s WiFi a s podporou mobilních sítí. Google tak nechystá nějaké rozšíření nebo kompletní modernizaci. Hodinky mají opět nabídnout měření okysličení krve, teploty těla a kromě toho má být k dispozici i UWB. Stále se ale spekuluje, jestli hodinky budou mít procesor od Qualcommu, nebo si Google nachystal vlastní Tensor procesor pro hodinky.

Původní článek 1. 6.

V oblasti úniků kolem informací o zařízeních jsme viděli už kde co, ale aby došlo k situaci, že se tak stane skrze potápění, to tedy ještě ne. I tak zde máme první pohled na Pixel Watch 5.

Pixel Watch 5 z moře

Doposud jsme považovali za nejdivnější situaci to, že někdo zapomněl tajné zařízení v restauraci, ale nyní zde máme vítěze. Randy Pitchford se potápěl u ostrova Svatý Martin, který se nachází v souostroví Malých Antil ve východní části Karibského moře, a našel hodinky, u kterých se na zadní straně jednoznačně uvádí, že se jedná o Pixel Watch 5.

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Zdroj: DuvalMagic

Samotná baterie byla dost slabá, ale hodinky stále zvládaly ukazovat čas. Krátce po zveřejnění fotek na sociálních sítích se nějak ozval majitel a hodinky jsou nazpět u toho, kdo je měl na starost.

Všechny indikace nasvědčují tomu, že se jedná o skutečný prototyp hodinek od Googlu. Není ale jasné, jestli jde o dokončenou verzi, nebo jen nějaký model pro testování. Minimálně dobře odolal na dně moře. I tak se jedná o nejzvláštnější typ úniku. Nebudeme muset ale dlouho čekat na potvrzení, jelikož k představení by mělo dojít za pár měsíců.

Zdroje: androidauthority.com, gsmarena.com, androidauthority.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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