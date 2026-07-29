Neomezená data od 392 Kč měsíčně: Jak na výhodnější mobilní tarif bez skrytých háčků

Získat v České republice výhodné podmínky pro mobilní volání a rychlá data bývá často spojeno se zdlouhavým vyjednáváním na zákaznických linkách tradičních operátorů. Standardní ceníkové nabídky bývají nastaveny vysoko, což spoustu uživatelů nutí spoléhat se na neoficiální slevy nebo přechodné akce s nejistým trváním. Na trhu však existují cestičky, jak získat plně neomezené služby za zlomkovou cenu v rámci stálé a veřejně dostupné nabídky.
Progresivní slevy: Čím více čísel, tím nižší cena
Ústředním prvkem této stálé nabídky je systém odstupňovaných slev pro plně neomezené tarify (neomezené volání, neomezené SMS a neomezená data). Zatímco cena pro samostatné číslo činí 496 Kč měsíčně, při převedení více SIM karet pod jeden účet částka za každou z nich výrazně klesá:
- 1x SIM karta: Neomezené volání, SMS i data za 496 Kč měsíčně
- 2x SIM karta: Neomezené volání, SMS i data za 475 Kč měsíčně za kartu
- 3x SIM karta: Neomezené volání, SMS i data za 447 Kč měsíčně za kartu
- 4x SIM karta: Neomezené volání, SMS i data za 420 Kč měsíčně za kartu
- 5x SIM karta: Neomezené volání, SMS i data za 419 Kč měsíčně za kartu
- 6x SIM karta: Neomezené volání, SMS i data za 392 Kč měsíčně za kartu
Tento model představuje efektivní způsob, jak výrazně snížit rodinné výdaje za telekomunikace nebo optimalizovat náklady v menším týmu.
Možnosti pro méně náročné uživatele
Pro uživatele, kteří nevyžadují neomezený datový příděl, jsou připraveny cenově dostupné balíčky s pevným objemem gigabajtů. Všechny varianty bez výjimky obsahují plně neomezené volání a neomezené SMS zprávy do všech tuzemských sítí:
- Tarif s 5 GB dat: 395 Kč měsíčně
- Tarif s 12 GB dat: 475 Kč měsíčně
Volnost bez smluv a bezplatný přechod
Kromě příznivých cen je klíčovou výhodou kompletní absence smluvních úvazků. Služby lze kdykoliv změnit nebo ukončit bez jakýchkoliv sankcí či poplatků.
Samotný přechod od stávajícího poskytovatele probíhá hladce a přenesení telefonního čísla je zcela zdarma. Všechny mobilní tarify lze navíc sjednat samostatně bez nutnosti vázat je na pevný internet či jiné produkty. V rámci objednávky je navíc možné získat bonus v podobě televizní služby NejPřipojení TV na 6 měsíců za 1 Kč měsíčně.
Kompletní specifikaci služeb a online formulář pro přenesení čísla naleznete přímo na webu NejPřipojení.cz.
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