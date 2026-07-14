Meta Muse Image byl po masivní kritice v souvislosti s Instagramem během několika dní ztažen

Zdroj: Images 2.0
Před krátkou chvílí jsme vás informovali o tom, že Meta spustila AI nástroj pro generování obrázků pod názvem Muse Image. Muse Image byl spuštěn tento týden a jeho spuštění doprovázela vlna kritiky za to, že nerespektuje soukromí a autorská práva a „drze“ využívá pro generování obrázků fotky na Instagramu z veřejných profilů. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a Meta ustoupila po silné kritice uživatelů i velkých talentových agentur, které upozorňovaly na rizika pro soukromí a zneužití obsahu.
Meta po kritice vzala s Muse Image rychlou zpátečku
Muse Image umožňovala vytvořit nový obrázek na základě fotografií z veřejného instagramového účtu. Stačilo v zadání daného uživatele zmínit pomocí @ a AI si fotografie sama použila jako inspiraci. Největší problém spočíval v tom, že autoři fotografií o tom nebyli informováni a nemuseli s ním souhlasit.
Proti nové funkci se rychle ozvali běžní uživatelé i významné agentury zastupující herce a další známé osobnosti, například CAA (Creative Artists Agency). Kritici upozorňovali, že nová funkce může usnadnit vytváření nevhodných obrázků, deepfake obsahu nebo jiných materiálů, které porušují soukromí lidí a proto vydržela v provozu jen několik dnů.
Ve svém oficiálním vyjádření Meta uvedla, že novinka tak trochu minula cíl. Tvrdí, že chtěla nabídnout kreativní nástroj a zároveň dát uživatelům kontrolu nad tím, zda lze jejich veřejný obsah tímto způsobem využívat. Bohužel ale uživatelé museli sami tuto možnost vypnout. V opačném případě AI kanibalizovala na jejich fotkách bez jejcih vědomí a souhlasu. Po negativních reakcích ale společnost rozhodla, že funkci nebude upravovat a rovnou ji trvale odstraní.
Stažení Muse Image neznamená, že Meta omezuje své další ambice v oblasti umělé inteligence. Firma nadále vyvíjí další AI modely, včetně Muse Spark 1.1, který se zaměřuje na autonomní programování a ovládání počítače.
Nastalá situace ale ukazuje, že otázky soukromí a souhlasu uživatelů budou při nasazování generativní AI hrát stále důležitější roli. Bohužel Meta si s touto oblastí příliš vrásky nedělá. A tak je otázkou, zdali bychom od ní vůbec chtěli AI pro autonomní programování a ovládání počítače.
Zdroj: ubergizmo.com
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